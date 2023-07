Britney asegura que aún es fan de Wembanyama

Associated Press / Reconoció que su reacción al incidente del miércoles fue inadecuada

Ciudad de México.- Britney Spears aseguró que pese a recibir un golpe del guardaespaldas del jugador de baloncesto Victor Wembanyama, sigue siendo fan de él.

"He estado trabajando en la industria durante años y he estado con algunas de las personas más famosas del mundo. NSYNC en un momento era como The Beatles... las chicas se arrojaban sobre ellos dondequiera que íbamos... ¡ni una sola vez en mi vida un guardia de seguridad golpeó a otra persona!".

"No es su culpa que su seguridad me golpeara ¡Mierda pasa!", escribió Briney en Instagram.

Spears también reaccionó al video que comenzó a circular, en el que se ve cuando es agredida por el agente de seguridad, cuando intentaba acercarse al deportista.

"No siento que me hayan tratado como una persona igual en este país... por supuesto, cuando vi el video yo misma... ¡las personas que realmente me rodearon cuando escucharon que me golpeaban me hicieron sentir que importaba!.

"No estaba al tanto de eso en ese momento... todo lo que la gente podía escuchar era que yo dijera que se jodan... ¡que era MUCHO MEJOR QUE DEVOLVERLE EL GOLPE!", posteó.

Spears, de 41 años, reconoció que su reacción al incidente del miércoles fue inadecuada, pero lo comparó con las limitaciones de su tutela de 13 años, que finalizó en 2021 .

"Me he sentido impotente en la mayoría de las situaciones y mi experiencia en Las Vegas y mi reacción fue un grito en todos los niveles ¡Lo confieso!".