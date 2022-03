Britney Spears desea ser mamá por tercera vez

Ciudad de México.- Ahora que ya está libre por completo de la tutela que vino arrastrando por 13 años y que presidió su padre, Jamie, la cantante britney Spears está decidida en dos cosas: disfrutar al máximo la vida, ¡y tener más bebés!

"¡Planeando tener bebés en Polinesia Francesa!", dijo la intérprete, de 40 años, en una publicación de Instagram este lunes, acompañada de varias fotos en las que se relaja en una playa del Pacífico Sur luciendo topless y un bikini amarillo.

La también actriz, que recientemente disfrutó de unas vacaciones tropicales para conmemorar el cumpleaños de su prometido Sam Asghari, quien cumplió 28 años, ya habló en el pasado sobre su deseo de tener otro hijo. Actualmente es madre de dos hijos: Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, de 15, ambos con su ex, Kevin Federline, de 43.

"¡Estoy pensando en tener otro bebé!", dijo Spears en redes inmediatamente después del final de su polémica tutela. La publicación estuvo acompañada por una imagen de los pies de un adulto junto a los de un niño.

"Me pregunto si esta es una niña... Ella está alerta buscando algo, ¡eso es seguro!", añadió en ese mismo post.

La intérprete de "Oops!... I Did It Again" le dijo a un tribunal de Los Ángeles en junio pasado que tenía que usar un dispositivo anticonceptivo bajo los términos de su tutela, y agregó: "No quieren que tenga hijos, más niños".

En lo que llega ese anhelado momento, Spears se ha dedicado a disfrutar de diversas vacaciones, compartiendo fotografías que dejan poco a la imaginación en sus redes sociales e interactuando con todos sus seguidores.