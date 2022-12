Britney Spears llega a Broadway con musical

Ciudad de México.- Una producción musical con los temas más icónicos de Britney Spears llegará a Broadway en el verano de 2023.

El musical Once Upon a One More Time es dirigido y coreografiado por Keone y Mari Madrid, escrito por Jon Hartmere. Principalmente se esperaba su estreno en 2019 en Chicago, pero fue retrasado para abril de 2020 y luego pospuesto por la pandemia.

Once Upon a One More Time finalmente fue estrenado en Washington en noviembre de 2021, ahora está en camino de estrenarse en Broadway en el Teatro Marquis, el 23 de junio de 2023 comenzarán las vistas previas, la noche de apertura está programada para el 22 de junio.

La historia original de Once Upon a One More Time reúne a las protagonistas de los cuentos infantiles más conocidas, como Blancanieves, Cenicienta, la Sirenita etc., en un club de lectura, que en una de sus sesiones era interrumpido por una hada madrina que les concede el deseo de tener una nueva historia, distinta a los bosques encantados y príncipes azules, al entregarles una copia del libro "La mística de la feminidad" de Betty Friedan.

"Oops I Did It Again", "Lucky", "Circus" y "Toxic" son algunos de los temas que conforman el musical producido por James L. Nederlander y Hunter Arnold. En el equipo de producción se encuentran David Leveaux como consultor creativo, la diseñadora escénica Anna Fleischle, la diseñadora de vestuario y peluquería Loren Elstein, el diseñador de iluminación Kenneth Posner, el diseñador de sonido Andrew Keister y el diseñador de proyección Sven Ortel.

En 2019, cuando la producción fue anunciada, Britney dijo en un comunicado que este musical formado con sus canciones era un sueño hecho realidad para ella.

"Estoy tan emocionada de tener un musical con mis canciones, especialmente uno que tiene lugar en un mundo tan mágico lleno de personajes con los que crecí, a quienes amo y adoro", dijo Spears.