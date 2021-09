Britney Spears se despide de Instagram

Reforma

Ciudad de México.- Britney Spears ha estado envuelta en grandes polémicas últimamente debido a que la cantante está en un proceso de recuperar su libertad ante el tutelaje de su padre. Y a pesar de que se mantenía muy activa en su cuenta de Instagram y compartía videos desde su casa con sus fans y seguidores, ha desactivado su cuenta, pero no sin antes darse el tiempo de agradecer por el movimiento #FreeBritney.

La cuenta oficial de Britney fue desactivada el día 14 de septiembre, algunos de sus seguidores tomaron capturas de pantalla de su última publicación dedicada a la educación y citando un fragmento de Oscar Wilde en su post.

"La educación es algo admirable, pero está bien recordar de vez en cuando que nada que vale la pena saber se puede enseñar."

"Crecer en un mundo donde 'básicamente casi todo lo que hice fue controlado por otra persona. Espero que este mensaje llegue a las personas que han sido confundidas y manipuladas por un sistema. No, tú no estás sólo y no estás loco", agregó la cantante.

"De nuevo ¡equipo #FreeBritney, chicos que patean traseros!"

Debido a que sus seguidores se alertaron y comenzaron a compartir en Twitter que Spears había desactivado su cuenta, la cantante compartió en esa red social que la había desactivado momentáneamente.

"No se preocupen amigos, simplemente tomaré un pequeño descanso de las redes sociales para celebrar mi compromiso. Volveré pronto."