Britney Spears tuvo un ataque de pánico antes de su boda

Reforma

Ciudad de México.- El sueño de casarse con Sam Asghari provocó en Britney Spears un ataque de pánico antes de la ceremonia.

A través de redes sociales, la "Princesa del Pop" compartió una serie de fotografías sobre la boda y reveló que estuvo nerviosa toda la mañana del jueves.

"Estuve tan nerviosa toda la mañana, pero luego a las 2:00 p.m. realmente me di cuenta ¡¡¡ NOS CASAMOS !!! Tuve un ataque de pánico y luego me recuperé", escribió.

Spears, de 40 años, agradeció al equipo encargado en la decoración al hacer que su casa de California pareciera un castillo; asimismo, dijo estar en shock por la gente que asistió a la ceremonia.

"Drew Barrymore mi chica crush y Selena Gómez que por cierto es mucho más bonita en persona, ambas vinieron!!! Me quedé sin palabras.

"Besé a Madonna de nuevo y bailamos en la noche con Paris Hilton", agregó la cantante.

La intérprete de "Oops!... I Did It Again" igualmente reconoció a Donatella Versace por el diseño de su vestido, así como a la joyería Stephanie Gottlieb por diseñar los anillos de los recién casados.

Britney Spears también compartió un video detrás de escena, en este se observa como la cantante llegó al altar en un carruaje cubierto de flores y arrastrado por un caballo.

"Los cuentos de hadas son reales", expresó en la publicación que viene acompañada de la canción "Can't Help Falling in Love".