Bromea Chris Rock sobre bofetada de Will Smith

CDMX.- El comediante y conductor, Chris Rock, demostró que ha seguido adelante tras recibir una cachetada de la mano de Will Smith en el escenario de los premios Óscar 2022.

Luego de que el cómico fuera abofeteado por el actor de El Príncipe del Rap, este fin de semana regresó a los escenarios para presentarse con sus shows de stand-up.

De acuerdo con TMZ, Rock se presentó en el Fox Theatre, siendo la primera ocasión en público donde habla sobre los hechos ocurridos durante la entrega de los premios de la Academia.

Durante el show, el comediante realizó una broma relacionada al caso que vivió con Will Smith, sin embargo, dejó de lado la disculpa en video que el actor le ofreció.

"Todo el mundo está tratando de ser una maldita víctima. Si todo el mundo se autodenominara una víctima, nadie escucharía a las verdaderas víctimas. Incluso yo recibiendo una bofetada de Smith: fui a trabajar al día siguiente, tengo hijos", bromeó.

Para completar el chiste, Chris Rock mencionó "¡Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara!".

El 29 de julio, Will Smith apareció en un video publicado en YouTube, en el que le ofreció disculpas al conductor de los Óscar, donde reiteró estar consciente de que cometió un error.

En la misma grabación, Smith le ofreció disculpas a su esposa Jada Pinkett por lo ocurrido durante la ceremonia del séptimo arte.

"Estaba confundido en ese momento. Todo era borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar. Cuando lo esté, me contactará. Te quiero decir, que me disculpo. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar", dijo el histrión.

Sin importar las disculpas del protagonista de En Busca de la Felicidad, fuentes cercanas al comediante le indicaron a TMZ que Chris Rock no hablaría ni aceptaría las disculpas del actor.