Bruce Willis 'destaca' en nominaciones a lo peor del cine

Los Angeles.- Un total de ocho películas recientes de Bruce Willis fueron nominadas a los premios Frambuesa de Oro (conocidos también como Razzies), la parodia de los Óscares que "reconoce" a lo peor de la industria del cine. Los organizadores decidieron crear este año la categoría "Peor Interpretación de Bruce Willis en una Película de 2021", que destacará las actuaciones más frescas de la estrella de Duro de Matar.

El año pasado, Willis encarnó a un ex policía, un sheriff, un militar retirado y un ex espía estadounidense, entre otros papeles, en varias películas de acción de bajo presupuesto estrenadas en plataformas de streaming.

Ninguna consiguió más de 20 por ciento de reseñas positivas en la página especializada Rotten Tomatoes. Tres de ellas (American Siege, Apex y Out of Death) recibieron un rotundo cero de calificación por parte de los críticos.

Willis, la aclamada estrella de películas como Tiempos Violentos y Sexto Sentido, aparece en la promoción publicitaria de estas recientes producciones, pero en pantalla, su presencia es menor.

Por otra parte, la versión de la pieza de Broadway Diana: El Musical, disponible en Netflix, conquistó el mayor número de nominaciones. Destruida por la crítica, la producción competirá en nueve categorías, incluyendo Peor Película.

Y aunque Jared Leto, quien interpreta a Paolo Gucci en La Casa Gucci, es uno de los candidatos favoritos para competir por un Óscar al Mejor Actor de Reparto, también llamó la atención de los Razzies.

"Jared Leto y bien sea su prótesis facial de látex, sus ropas peculiares, o su acento ridículo" compiten en la categoría "Peor Pareja de Pantalla" y en la de Actor de Soporte de los Frambuesa de Oro, de acuerdo con un comunicado.

El jugador LeBron James, por Space Jam 2: Una Nueva Era, también está nominado para un Razzie.

Los premios fueron entregados por primera vez en 1981 en una sala de Los Ángeles, idea de veteranos de la industria y graduados de cine de la Universidad de California, Los Ángeles, quienes eligieron a la frambuesa como símbolo de burla.

Este año los "ganadores" de los Razzies serán anunciados el 26 de marzo, un día antes de la ceremonia del Óscar.

PRINCIPALES CATEGORÍAS

Peor Película

"Diana: El Musical"

"Infinite"

"Karen"

"Space Jam: Una Nueva Era"

"The Woman in the Window"

Peor Actor

Scott Eastwood / "Dangerous"

Roe Hartrampf/ "Diana: El Musical"

LeBron James / "Space Jam: Una Nueva Era"

Ben Platt / "Dear Evan Hansen"

Mark Wahlberg / "Infinite"

Peor Actriz

Amy Adams / "The Woman in the Window"

Jeanna de Waal / "Diana: El Musical"

Megan Fox / "Midnight in the Switchgrass"

Taryn Manning / "Karen"

Ruby Rose / "Vanquish"

Peor Actriz de Reparto

Amy Adams / "Dear Evan Hansen"

Sophie Cookson / "Infinite"

Erin Davie / "Diana: El Musical"

Judy Kaye / "Diana: El Musical"

Taryn Manning / "Every Last One of Them"

Peor Actor de Reparto

Ben Affleck / "El Último Duelo"

Nick Cannon / "The Misfits"

Mel Gibson / "Dangerous"

Gareth Keegan/ "Diana: El Musical"

Jared Leto / "La Casa Gucci"

Peor Interpretación de Bruce Willis en una Película de 2021

Bruce Willis / "American Siege"

Bruce Willis / "Apex"

Bruce Willis / "Cosmic Sin"

Bruce Willis / "Deadlock"

Bruce Willis / "Fortress"

Bruce Willis / "Midnight in the Switchgrass"

Bruce Willis / "Out of Death"

Bruce Willis / "Survive the Game"