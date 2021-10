BTS cambia a Sony por Universal

Agencias

Ciudad de México.- BTS ha sustituido a Columbia Records de Sony Music por Universal Music Group como su socio de distribución y comercialización, informó el viernes el Wall Street Journal, citando al representante del grupo.

La banda de siete miembros, nominada al Grammy, saltó a la fama mundial tras el lanzamiento de sus canciones en inglés" Butter", "Permission to Dance" y otras.

Los términos del acuerdo no fueron revelados, de acuerdo con The wall street journal.

Universal, cuyo catálogo incluye a Justin Bieber y The Beatles, fue dividida por la francesa Vivendi el mes pasado.

Hybe Co Ltd, que gestiona a BTS, Sony Music y Universal Music Group no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios de Reuters.