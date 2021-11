BTS listo para concierto en vivo en Los Ángeles

Reforma

Los Ángeles.- BTS tiene todo listo en el estadio SoFi de LosÁngeles para regresar este fin de semana a los escenarios en vivo con la gira Permission to Dance on Stage.

Las presentaciones serán este sábado 27 y domingo 28 de noviembre; además del 1 y 2 de diciembre y desde horas antes su fandom ya los ha colocado como tendencia a nivel mundial.

Y no es para menos, ya que ARMY, como es denominado a su grupo de fanáticos, no se reunían con ellos desde la gira de 2019 denominada Love Yourself: Speak Yourself.

Además de los cientos de fans que ya hacen fila afuera del estadio, se prevé que asistan celebridades que se han declarados admiradores de la boy band como Lizzo y Harry Styles.

Y aunque el playlist es un misterio aún, se especula que llevarán sus éxitos al escenario, pues además de cantar "Permission To Dance", "Dynamite" y "Butter", canción que está nominada a los Grammy 2022, también podrían interpretar "Black Swan", "Boy With Luv", "Airplane pt. 2"," Telepathy", "Blue & grey", entre otros.