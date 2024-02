Bu Cuarón lanza sencillo con apoyo del 'Chivo' Lubezki

Bu Cuarón, hija del cineasta Alfonso Cuarón, sorprendió este miércoles con el lanzamiento de su primer sencillo titulado "Viceversa", el cual cuenta con un videoclip dirigido por ella y con la dirección de fotografía a cargo de Emmanuel "El Chivo" Lubezki.

Este miércoles, la artista lanzó el tema que se desprende de su próximo EP, Drop by When You Drop Dead, contando con el apoyo de su padre en redes sociales, donde ha compartido varias historias y posteos relacionados al proyecto de su hija.

"Hice esta canción cuando tenía 16 años y no puedo creer que finalmente sea de ustedes. Gracias a todos los involucrados en la realización del video, es una de las cosas de las que estoy más orgullosa", escribió Bu en Instagram.

"Viceversa" ya está disponible en plataformas digitales, y el video oficial del sencillo ya está disponible en YouTube. El tema cuenta con inspiración en "NDA" de Billie Eilish.

De acuerdo con información de un comunicado de prensa, el EP estará conformado por seis temas, los cuales explorarán los "años de evolución y experimentación musical" de la artista de 21 años.

Bu Cuarón estará mostrando su faceta musical, la cual ha tomado forma con inspiración en los estilos de Jessie Reyez, Tyler, the Creator, Frank Ocean y James Blake.