Busca Edwin Luna sorprender a fans

Monterrey, México.- Edwin Luna es de los artistas que le gusta arriesgarse en lo musical para sorprender a su público con algo nuevo y hasta ahora le ha tocado ganar.

El cantante dijo que este 2022 lo ha sorprendido de manera muy gratificante, pues desde que empezó el año han sido puras buenas nuevas.

"Creo que empezamos el año con el pie derecho", expresó el líder de La Trakalosa de Monterrey.

De los proyectos que ha gozado está haberse unido al concepto de Cumbia Machine Tour en la Ciudad de México.

"Fue algo padrísimo y me siento muy contento de haber estado porque pude compartir con varios compañeros como Víctor García, Kalimba, Erik Rubín, Lupillo Rivera, Benny Ibarra", señaló. "La pasamos muy bien, me hubiera gustado estar con ellos en Monterrey, pero por el baile en el General Show Center no podía estar en los dos eventos".

Con respecto al nuevo sencillo, "No Se Lo Deseo a Nadie", indicó que es una fusión entre pop y banda.

Otra de las novedades es que la melodía dura menos tiempo de lo común.

"Es una canción muy cortita, todos saben que ahora los jóvenes quieren temas rápidos, este dura 2:30 minutos. Dice lo que tiene que decir", indicó.

El líder de La Trakalosa aseguró que se arriesga y está pendiente de las necesidades del mercado en la industria musical.

¡A bailar!

Dicen que no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se llegue y el momento de mover el esqueleto al son sinaloense de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey llegó la noche del sábado, cuando la agrupación se presentó en el baile del General Show Center junto a Arnulfo Jr. y La Casetera.

"Es un evento que estuvimos cambiando por todo esto de la pandemia, pero gracias a Dios ya estamos puestísimos", comentó el músico.

El reencuentro con sus paisanos estuvo lleno de gritos y coros del público regio, lo que hizo feliz al líder de La Trakalosa.