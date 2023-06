Busca familia de Lupe Vélez frenar su cinta biográfica

Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- La actriz mexicana Lupe Vélez sí tiene familiares directos vivos y no están de acuerdo con que se use su nombre para hacer una película como la que está en marcha bajo la dirección de Roberto Fiesco y protagonizada por Itatí Cantoral.

Así lo señaló en entrevista Arturo Olachea Villalobos, sobrino de la fallecida actriz y representante legal de la familia Villalobos Vélez.

"Que todo México se entere que sí existen familiares directos de Lupe Vélez", dijo el abogado vía telefónica, "malamente están lucrando y haciendo uso indebido de su nombre sin tener la autorización o el consentimiento de los familiares".

Por instrucciones de sus tíos, que cuentan con los derechos de la estrella nacional que trabajó en Hollywood, emprenderán acciones legales por el uso indebido del nombre en contra de Fiesco, Cantoral y hasta de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, por dar las facilidades para el rodaje en ese estado.

El inicio del largometraje empezó el 29 de mayo, fecha en que Olachea Villalobos dice que contactó a Fiesco vía WhatsApp para informarle que existían familiares de Vélez. Lo invitó a conversar para conciliar y encontrar coincidencias de una manera respetuosa.

"Fiesco me respondió el mensaje. Me pidió disculpas, me dijo que no tenía conocimiento que existían familiares de Lupe Vélez, que inmediatamente se iba a poner en contacto con un servidor. Ya ha pasado casi un mes y hasta la fecha no lo ha hecho. Le di la oportunidad de hacer las cosas bien, pero hay una doble mala intención por parte de él.

"En varias publicaciones de prensa en San Luis Potosí salió fotografiado con una señora, María del Pilar Vélez, la cual dice que es descendiente de Lupe Vélez, pero eso es totalmente falso. Están creando una situación para contar con el apoyo del señor Gobernador", compartió Olachea Villalobos.

La familia dará de plazo para negociar hasta el miércoles, pero si no encuentran respuesta acudirán a presentar denuncia formal en Baja California Sur, donde viven.

Además, pondrá una demanda en contra de María del Pilar Vélez, supuesta descendiente de la actriz, por robo de identidad.

Antes de empezar el rodaje, Fiesco realizó una investigación en periódicos de la época para conocer cómo era el carácter de la actriz, quien fue esposa de Johnny Weissmüller, el primer Tarzán.

De nombre real María Guadalupe Villalobos Vélez, la actriz marcó una huella en el cine durante la primera mitad del siglo 20, pues compartió créditos con actores como Tod Browning en la película Oriente y Víctor Fleming en El Canto del Lobo. Falleció en 1994.

Vélez tuvo dos hermanas y un hermano, Emigdio Villalobos Vélez, quien se casó con Esthela Ojeda Ceseña, abuelos del abogado.

De ese matrimonio nacieron Jacobo, Emigdio y Reynaldo. Le siguieron Esthela del Pilar Villalobos Ojeda, madre del entrevistado, y sus tíos José Manuel y Rudy.

El estreno de Lupe está previsto para 2024, en el marco del octogésimo aniversario de la muerte de la estrella.