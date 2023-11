Busca Melissa Flores ser la cuarta Miss Universo mexicana

Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Para la modelo y psicóloga Melissa Flores, Mexicana Universal 2023 y representante del País en la 72 edición de Miss Universo, final que se celebra hoy en El Salvador, su esencia, naturalidad y empatía la harán destacar y ganar para México la cuarta corona de la mujer más bella e inteligente del planeta.

"Soy una persona que gusta ayudar a los demás. Así siempre ha sido mi personalidad, mi esencia y carisma. La forma que tengo de conectar y empatizar me ha distinguido a lo largo de mi vida.

"Me gusta dar todo mi esfuerzo, relacionarme con los demás de una forma sincera y honesta, y estoy segura que eso se notará y me hará ganar la cuarta corona de Miss Universo para México", asevera la soberana de belleza de 1.80 metros de estatura, durante su entrevista y photoshoot exclusivos para REFORMA.

El propósito

La originaria de Venustiano Carranza, Michoacán, destaca que ir a Miss Universo es la oportunidad de llevar al ámbito internacional su proyecto #NoMeLimites, enfocado en la prevención y atención de la violencia en las relaciones de noviazgo."Lo más valioso que tienes eres tú mismo. Es reconocer tu grandeza y evitar que en tu noviazgo vivas algún tipo de violencia", afirma al referirse a este programa que nació de una experiencia personal en la que vivió violencia psicológica, verbal y física con una pareja.

Y tras interiorizar lo vivido y cerrar ese ciclo, Flores cuenta que decidió compartirlo para ayudar a otras mujeres y hombres que se enfrentan a las relaciones tóxicas.

Moda de competencia

Fan de los jeans de distintos estilos, de las pulseras y collares discretos y de los tacones y stilettos, esta mujer de 25 años está posicionada por los expertos internacionales de los concursos de belleza como una de las favoritas para ganar la codiciada corona.

"Me considero una mujer elegante y me gusta utilizar prendas que me hagan sentir cómoda. Soy de colores cálidos y neutros, pero la paleta tonal que ofrece el otoño me resulta fantástica porque va muy bien con mi imagen y tono de piel", expresa la también estudiante de la carrera en Cosmetología y Cosmiatría.

Además, subraya, azul marino y blanco son de sus colores favoritos porque evocan fuerza, tranquilidad y serenidad, características que considera que también la representan.

Fher Santos, Pineda Covalin, Dave Brand, Vida Mía, Daniel Pérez, Loreta, Noé Soto, Mariano Pedrero, Pedro Peniche, Patricia Álvarez, Jesús Cervantes y Guadalupe Jiménez son algunos de los diseñadores y firmas mexicanas que han creado prendas y accesorios para que Melissa luzca impecable en este certamen.

La 72 edición de Miss Universo será transmitida en vivo hoy a las 20:00 horas por Telemundo.