Busca mexicano el Emmy

Ciudad de México.- Muchos apuestan que Game of Thrones arrasará en la próxima entrega de los Premios Emmy, a lo mejor de la televisión, pero un mexicano quiere arrebatarle el galardón en una categoría importante.

Gonzalo Amat, fotógrafo de The Man in the High Castle, busca la estatuilla dorada a la Mejor Fotografía en Serie de Una Hora y quizás su mayor rival sea el gran final de la superproducción de fantasía: el episodio "The Iron Throne".

En la entrega del Emmy para aspectos técnicos, denominada Creative Arts y que será el 14 y 15 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles, también competirá con capítulos de The Handmaid's Tale, Hanna, Ray Donovan y The Marvelous Mrs. Maisel.

"Es tremendo estar ahí al lado de Game of Thrones. Ellos cambiaron la historia de la televisión. Es un honor estar nominado junto con ellos.

"La verdad es que ahora hay cientos de series bien hechas, bien fotografiadas, que me da mucho gusto haber estado considerado en el Emmy. Es mi nombre el que aparece, pero represento a un equipo muy grande", dijo Amat, en charla telefónica.

Nacido en la CDMX, Amat fue postulado por "Jahr Null", el último episodio de la tercera temporada de The Man in the High Castle, de Amazon Studios.

"Allí pudimos traducir el guion a la imagen de manera muy fiel, y eso es muy, muy difícil", opinó.

Inspirada en la novela homónima de Philip K. Dick, la serie está producida por Ridley Scott y protagonizada por Rufus Sewell y Alexa Davalos.

Se trata de una ucronía que imagina qué hubiera pasado si Estados Unidos sale derrotada en la Segunda Guerra Mundial y su territorio dividido entre el Gran Reich nazi y el Imperio japonés.

"Jahr Null" es una iniciativa propagandística que busca eliminar la historia e identidad de la antigua Unión Americana, destruyendo íconos como la Estatua de la Libertad.

Con menos fama que otros colegas fotógrafos mexicanos en Hollywood, pero de prestigio creciente, Amat ha hecho series como Believe, creada por Alfonso Cuarón, y Person of Interest, de Jonathan Nolan.

En The Man in the High Castle, consideró, no sólo ha crecido como fotógrafo, sino que se ha enriquecido de cara a su faceta como director gracias a los actores estelares.

"Ha sido increíble ver a Rufus, cómo necesita ensayar para descubrir la parte física de las escenas. O a Alexa, que necesita entender lo que la cámara ve para encontrar la energía que necesita", compartió Amat, quien ya ha dirigido episodios de SEAL Team.

El mexicano acabó de filmar a inicios de año la cuarta y final temporada de The Man in the High Castle, que llegará al servicio de streaming de Amazon alrededor de noviembre.

"Estuvo increíble, muy difícil, pero vamos a terminar en lo más alto", prometió.