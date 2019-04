Busca romper con la mafia

Los Angeles— Por azares del destino y su antiguo trabajo como sicario, Barry Berkman (Bill Hader) se enroló en una escuela de actuación, intentando dejar atrás su pasado y perseguir su aparentemente verdadera vocación.

Pero ¿realmente el histrionismo es su sueño frustrado o simplemente es el pretexto para que el protagonista de ‘Barry’ no acepte su verdadera naturaleza asesina?

En la segunda temporada de la serie que transmite HBO (consulte horarios con su proveedor de TV de paga), el personaje tendrá un nuevo acto para demostrar quién es en realidad: un hombre que las circunstancias lo llevaron a delinquir o un despiadado sicario.

“Está matando personas, piensa que fue Afganistán lo que lo traumó, que aprendió unas cosas y luego Funches (Stephen Root) lo manipuló. Pero perpetró cierta violencia porque así lo deseaba, no porque tuviera que cumplir con un contrato.

“Creo que ahora se lo está preguntando: ‘¿Siempre fui un asesino y ahora estoy en el camino correcto para ser uno mejor?”, compartió Hader en entrevista.

En esta nueva entrega, el personaje se esforzará por concentrarse exclusivamente en el teatro y en su novia Sally, para así romper toda relación con la mafia chechena.

No obstante, librarse de ese ambiente criminal no será tarea sencilla, como tampoco para el protagonista y creador de la serie ha sido fácil meterse en la piel de un ser tan violento.

“Hay mucha gente que dice que no les gusta el personaje de Sally porque es una ambiciosa y perra. Y yo le digo: ‘¡Barry es un asesino! Su contestación es: ‘Pero intenta ser mejor y ella no’. ¡Ella no mata gente, por Dios Santo!”, reflexiona el actor.

Lo innegable es que su interpretación es tan convincente, que le valió un Emmy como Mejor Actor, ganó el Directors Guild Award en Serie de Comedia y el Writers Guild Award por Mejor Serie Nueva y Episodio de Comedia.

“No se trata de mí, pero tengo que ser fiel al papel y hay gente que es racista, sexista y estúpida, y tienes que mostrar eso. El problema es que en la comedia quieres encontrarle el ángulo divertido, y es una línea muy delgada”, agregó el actor.



Más oscura

La segunda temporada de ‘Barry’, producción nominada al Globo de Oro y Emmy a Mejor Serie de Comedia, será aún más oscura, según advirtió Henry Winkler, quien da vida al profesor de teatro Gene Cousineau.

“Hubo un artículo en The New York Times en el que decían que el show era tan bueno que no debíamos hacer un segunda temporada, y pensé: ‘¿Qué pasa si tienen razón?

“Pero luego dije: ¿quiénes son los encargados del show? Bill y Alec (Berg), ¿no? Entonces, ¡cállate Henry! Realmente eso me dije a mí mismo. No importa lo que suceda, fue increíble hacer esta segunda temporada. Es diferente y el viaje es mucho más emocional; de verdad fue grandioso hacerlo”, dijo Winkler.