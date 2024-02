Busca Taylor Swift récord por mejor álbum en los Grammy

Los Ángeles, Estados Unidos.- Las luminarias de la industria de la música se reunirán para la entrega 66 de los premios Grammy anuales, cuya ceremonia se llevará a cabo este domingo, donde Taylor Swift tiene la posibilidad de culminar con otro récord.

La estrella del pop de 34 años, que sigue en la que es la gira más taquillera del mundo, compite con Midnights por un cuarto trofeo al álbum del año, algo sin precedentes.

Ningún otro artista en los 66 años de historia de los Grammy ha conseguido el codiciado galardón cuatro veces. Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder ganaron tres cada uno.

Swift no tiene asegurado el premio al álbum. Expertos del negocio de la música popular dijeron que podría ganarlo la artista SZA por su disco SOS. Sería la primera mujer afroamericana, desde Lauryn Hill hace 25 años, en ganar la categoría como solista. SZA, cantante de la balada "Kill Bill", lidera las candidaturas a los Grammy de este año con nueve.

"Está muy reñido entre SZA por SOS y Taylor por Midnights", dijo el editor de Billboard Paul Grein, que dio la ventaja a la cantante de R&B.

Este año, las mujeres ocupan un lugar destacado en los Grammy. Solo un hombre, Jon Batiste, pasó el corte entre los ocho nominados al premio de álbum. Otras aspirantes son Olivia Rodrigo, Lana Del Rey y Boygenius, el grupo formado por Phoebe Bridgers, Julien Baker y Lucy Dacus.

Swift también compite por el premio a la canción del año, un galardón que nunca ha obtenido a pesar de los numerosos elogios recibidos por sus letras. "Anti-Hero", su examen sobre la falta de confianza en sí misma, compite con "Flowers", de Miley Cyrus.

La música de la taquillera película Barbie recibió 12 nominaciones, incluida la de disco del año para la balada de Billie Eilish "What Was I Made For?". Entre los aspirantes a mejor artista revelación figuran el rapero Ice Spice, la cantante de country Jelly Roll, la cantautora de R&B y pop Victoria Monet, Coco Jones y el cantante de folk-pop Noah Kahan.

Entre los artistas programados en el escenario de los Grammy están SZA, Billy Joel, Joni Mitchell, Dua Lipa, Luke Combs y Burna Boy. U2 actuará en directo desde el Sphere de Las Vegas.

Los ganadores fueron elegidos por los músicos, productores, ingenieros y otros que componen la Academia de la Grabación. En los últimos años, el grupo se ha esforzado por diversificar sus miembros invitando a más mujeres y personas de color a sus filas.