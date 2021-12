Busca Taylor Swift suspender juicio por 'Shake It Off'

Reforma

Ciudad de México.- La cantante Taylor Swift desea que un juicio con jurado privado en su contra por presunto plagio de la letra del tema "Shake It Off" sea suspendido, por lo que su equipo legal mandó una petición a un juez federal para lograrlo.

De acuerdo con Billboard, un tribunal se negó hace un par de semanas a desestimar una demanda contra Swift en la que se afirmó que la famosa copió la letra de un tema titulado "Playas Gon' Play", del grupo 3LW, para su propio sencillo.

Los defensores legales de la celebridad le pidieron al juez encargado del caso que reconsidere su decisión bajo el argumento de que su fallo contra su clienta no tenía precedentes; no obstante, el movimiento se trata de algo poco frecuente para un magistrado.

"Los demandantes podrían acusar a todos los que escriben, cantan o dicen públicamente 'players gonna play' (los jugadores van a jugar) y 'haters gonna hate' (los que odian van a odiar)", escribió Peter Anderson, de la firma Davis Wright Tremaine LLP, en una moción del 23 de diciembre.

"Permitir eso no tiene precedentes y engaña al dominio público".

El 9 de diciembre, el juez de distrito Michael W. Fitzgerald rechazó la petición de la ganadora del Grammy de desestimar el caso.

"Aunque hay algunas diferencias notables entre las obras, también hay similitudes significativas en el uso de las palabras y la secuencia/estructura", escribió entonces Fitzgerald.

En la nueva solicitud de revocación de la sentencia, los abogados de Swift argumentaron que el juez había cometido un claro error en su análisis.

En concreto, que no había aplicado la llamada prueba extrínseca de la ley de derechos de autor, proceso por el que los jueces filtran el material que no está cubierto por los derechos de autor antes de comparar las dos canciones.

El caso contra la intérprete fue presentado en 2017 por Sean Hall y Nathan Butler, compositores de "Playas Gon' Play".

En la canción de los músicos, de 2001, hay una línea que dice "players gonna play" y "haters gonna hate", mientras que en el tema de Swift ella canta: "'Cause the players gonna play, play, play, play, play, and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate".