Buscan a la más bella de Aldama

En el marco de la Feria Regional de Ciudad Aldama, la fiesta patronal está dedicada a Santiago y Santa Ana 2019, y se realizará del 6 al 20 de julio en el complejo Las Palmeras.

Dentro de esta festividad se contará con el certamen Señorita Aldama 2019, cuyas candidatas a reina llegaron a las instalaciones de esta casa editora acompañadas de Esther Judith Guerrero Ponce, directora de Dirección y Cultura, y Carlos Rubio, coordinador cultural, para platicar sobre dicho evento.

En entrevista para El Diario, la directora de Dirección y Cultura comentó sobre este acontecimiento: “El evento se llevará a cabo en varias etapas dentro de la misma feria, donde cada una de las candidatas tendrá el espacio de expresarse y la ganadora será el rostro y la figura que represente a nuestro municipio en turismo, así como en los diferentes eventos que se programen”.

Y será este domingo 7 de julio en punto de las 19:00 horas que se realizará un desfile donde se hará la presentación oficial de todas las candidatas.

“Será con un desfile carnaval, una demostración de carros Mustang, en donde irán las candidatas. Hemos tenido muy buena respuesta, en Aldama existe mucha expectativa por este concurso porque hace varios años se había pospuesto por diferentes razones, así que hago hincapié que no se lanzó una convocatoria solicitando a las mujeres más bonitas; al contrario, ellas fueron las que dijeron que querían asumir ese reto”, dijo.

Aparte de la belleza física que posee cada una de las aspirantes al título de “Señorita Aldama 2019”, son mujeres que están estudiando y se están preparando, y eso sin duda se verá reflejado al momento de la competencia. El jueves 11 de julio se llevará a cabo la etapa del traje típico, del cual se elegirá a la reina de turismo y el viernes 19 de julio será la gran final, donde se dará a conocer quién obtendrá la corona.

“Este será uno de los grandes atractivos que tendrá la feria, aparte el jurado con el que estaremos contando para poder elegir a la ganadora, con personas muy profesionales de pasarela, reina de belleza y fotografía el poder abarcar todos los aspectos de cada una de las etapas que las chicas van a tener”.

De la mano de la agencia Capitol Models han estado trabajando durante varias semanas: “Además estamos en una preparación en coordinación con Denisse Anchondo, quien es nuestra reina actual y quien va a entregar la corona. La preparación es de pasarela, fotografía, desenvolvimiento escénico, entre otras modalidades que vamos a manejar. En estos días de convivio ha sido muy satisfactorio”, dijo el coordinador cultural.

Denisse Anchondo, quien porta la corona desde el año 2016, comentó que “en estos años que he tenido la oportunidad de portar la corona con mucho orgullo he vivido un sinfín de experiencias muy bonitas. Gracias a este título he representado a mi ciudad en concursos estatales y nacionales”.

Su mensaje a las candidatas: “Todas son hermosas, que den su cien por ciento. Todas tienen la posibilidad de ganar, aquí ya depende de las ganas que le eche cada una y que gane la mejor y nos represente bien”, concluyó.





