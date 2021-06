Buscan quitarle títulos a príncipe Enrique

Tomada de Instagram / Enrique y su esposa Meghan

Ciudad de México— La aristócrata Lady Colin Campbell creó una petición por internet a través de la página Change.org, en la que buscaba juntar más de 15 mil firmas para que el príncipe Harry renunciara a su título, iniciativa que hasta ahora ha recaudado más de 43 mil firmas.

La petición surge con el fin de que sea el príncipe quien solicite a la Reina Isabel II que le sean removidos sus títulos y rangos reales, liberándose de los conflictos constitucionales que las polémicas que ha despertado pudieran generar, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos.

Campbell, argumenta que de ser así, Enrique podría expresarse a plenitud, como es el derecho de cualquier ciudadano, y lo haría sin dañar la institución de la monarquía o relaciones entre aliados.

La decisión de Enrique y Meghan Markle de separarse de la familia real se dio hace casi un año, en el que arrancaron una vida alejada del Palacio de Buckingham y sus protocolos.

La polémica se ha generado luego que el príncipe ha dado una serie de entrevistas, donde ha hablado de racismo por parte de su familia con Oprah, sus adicciones dentro de los muros del Palacio en una serie de salud mental para Apple y lo mucho que le afectó la muerte de su madre, la princesa Diana, entre otras declaraciones, despertando la ira de los seguidores de la corona.

Esta no es la primera vez que la pareja real ha sido motivo de campañas digitales, pues se han propuesto diversas, una que promovía que Markle no obtuviera el título de duquesa, pues no estaba inmersa en la cultura y otra en The Petition Site, donde sentenciaban los derroches económicos que ambos generaban junto a su hijo Archie, sobre todo con la seguridad que habían contratado, juntando más de 85 mil firmas.

Campbell, es una de las aristócratas más críticas de la corona británica y ha publicado diversos libros sobre la familia Real, en 1992, casi a la par de la salida del libro de Andrew Norton, Diana, su verdadera historia, ella lanzó Diana en privado: la princesa que nadie conoce, donde narra la bulimia que sufría Lady Di y de su relación con James Hewitt.

Escribió también acerca del matrimonio de Isabel II y el Duque de Edimburgo y, hace un año, sobre Enrique y Markle, un libro titulado Meghan and Harry: The Real Story (La verdadera historia), donde destaca los errores de la pareja.