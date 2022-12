Buscarán comediantes revancha en nueva temporada de 'LOL'

CDMX.- Que comience la batalla campal entre los LOLStars y se dejen de egos, vanidades y divismos, porque es Eugenio Derbez quien manda en el reality show y quien les impone santa paz.

"Creo que conmigo se miden mucho algunos compañeros. Pues sí, lo asumen así (que soy el jefe): de repente me entero de que fulano de tal hizo berrinche, que pasó tal cosa, pero sí hay ambiente de compañerismo, de hermanos, y voy y hablo con ellos, trato de aplacarlos y que no tomen nada personal. Hasta eso, no hemos tenido nada serio", apuntó Derbez en enlace virtual desde su casa, en Los Ángeles.

Para la quinta temporada de LOL: Last One Laughing México, que Prime Video estrenará el viernes 16, el aclamado comediante y su equipo de producción reclutaron a "campeones sin corona" que buscan la revancha.

"Creo que de repente hemos tratado de equilibrar a tener conocidos, no tan conocidos, de la vieja guardia, nuevos comediantes, gente de televisión, de stand up, influencers, youtubers... hemos querido tener de todo un poco", observó.

Por esto, participan en el programa, donde todos hacen chiste y en el cual el desafío es no reírse, "La Chupitos", "El Capi" Pérez, Isabel Fernández, Ricardo Pérez y Slobotzky, entre otros.

Todos vienen de temporadas previas, y el actor de CODA: Señales del Corazón admitió que si bien han surgido diferencias entre los participantes, nada ha sido tan grave como para meter árbitros o justicieros expertos.

"He visto de todo, no digo nombres, pero de repente uf (sí son difíciles). Considero que es parte de la personalidad. Todos los artistas, en general, son gente muy sensible, y en especial los comediantes.

"Me ha tocado ver comediantes que son maravillosos, pero justamente porque saben que la comedia es muy precisa: cuando no entra un chiste, un Q de música, cuando no se prendió la luz cuando se tenía que prender y les arruina un chiste, les sale el diablo", contó el esposo de Alessandra Rosaldo.

LOL: Last One Laughing México constará de seis episodios. Se estrenan el 16 los primeros dos, el 23 los siguientes dos, y el 30, los restantes. Ricardo Peralta, El Diablito y Juan Carlos "El Borrego" Nava completan la lista de competidores por el millón de pesos que irá a parar a una institución filantrópica.

"Quiero muchísimo a todos, son muy amigos míos. Me da mucho gusto que ellos hayan regresado. Los que están es porque lo merecían y porque la gente dijo 'este debió haber ganado' o 'este tuvo que ganar por algo'.

"Fueron los que gustaron porque se la pasaron creando personajes, compitieron contando chistes en vez de estando simplemente a 'no me quiero reír porque quiero ganar el premio'. Y eso se agradece", dijo quien funge como juez, intermediario y jefe de todos los aspirantes.

Encerrados en una casa por el mero propósito de divertir y competir, pero provocando que sus contrincantes se rían, los protagonistas de la teleserie contarán con dos invitados sorpresa y una dinámica que no esperaban. A lo largo de cinco temporadas, ¿ha tenido Eugenio Derbez algún predilecto?

"Creo que con 'La Chupitos' fue injusta su salida en la temporada uno, merecía estar de regreso. 'El Capi' Pérez lo ha intentado un par de veces y ha sido un estupendo contendiente, y 'El Diablito' ha hecho su esfuerzo.

"'El Borrego', en la temporada pasada, estuvo espectacular. Slobotzy y Ricardo (Pérez) han sido muy buenos. Tenemos un gran elenco, y, la verdad, esta temporada el ganador va a ser el público, porque tenemos puros concursantes que intentan, más que ganar el premio, hacer reír al público", expresó Derbez.

PIE

Desde el viernes 16 estará disponible en Prime Video el show en el cual no se permite reír.