Cabalga la leyenda de 'El Cid'

Cortesía Amazon Prime Video

Ciudad de México.- Las épicas batallas en la convulsa época medieval, sus héroes, villanos, sus traiciones, lealtades y amores están vigentes en pleno siglo 21 con una arriesgada propuesta sobre la vida del legendario Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador.

Y es en la apariencia de Jaime Lorente, estrella española que encarnó a Denver en La Casa de Papel, y a Nano en Élite, que El Cid cabalga en la era del streaming.

"Mi principal interés era hacer un personaje veraz, y de verdad, que se lo puedan creer. Que sea El Cid no un héroe con capa y espada, sino un chaval de verdad", destaca Lorente en videollamada desde España.

Rodrigo "Ruy" Díaz de Vivar, el fiel vasallo y caballero que se transforma en un héroe de la corona española en el siglo 11, es retratado (para quienes no lo han leído) con una docuficción, pero con elementos sustentados por un grupo de historiadores asesores, con licencias literarias que dan el sabor de leyenda.

"La serie es un reflejo directo de lo que somos, la historia que nos ha hecho ser lo que somos. Sobre todo, cómo contar la historia de un hombre que se convirtió en leyenda por poder tomar decisiones propias: es una persona valiente, un conciliador de aventuras.

"Es una persona sin miedos, con mucha ambición y de la que la historia ha prostituido mucho su imagen, la ha manipulado muchísimo, y pese a ello la gente va a descubrir a un gran hombre detrás de esa marca", apunta el estelar de esta serie de cinco episodios de 60 minutos.

La narración arranca en Castilla, tras la muerte de Almanzor (dictador y poderoso Califato de Córdoba) por su artritis gotosa, lo que provoca la fragmentación de varios reinos, en los cuales los cristianos buscan poner sus reglas.

"El Pequeño Cid", entrenado desde su infancia para las artes del combate y la estrategia bélica, se doblega ante la muerte de su padre y es entregado por su abuelo a la corte del Rey Fernando I (José Luis García-Pérez). ¿Su meta principal? Convertirse en un caballero.

"Me siento con mucha suerte de interpretar a un personaje así, porque, al final, es una historia de verdad. Las historias de superhéroes de Marvel no existen, no son humanos.

"Es muy difícil que yo me sienta identificado con Superman, pero con este personaje sí. Poder contar una parte de esta historia me da mucha emoción", acota Jaime, quien cumplió 29 años el 12 de diciembre.

Los episodios hacen acopio de un despliegue visual de ensueño con espectaculares castillos, legiones de guerreros, desiertos y valles llenos de esplendor.

Vertiginosas son las sangrientas batallas entre cristianos y moros en las que "Ruy" madura como un carismático y temerario héroe de su comunidad, primero como escudero del infante Sancho, varón y heredero al trono, y luego como un vehículo de revanchas y peleas entre consanguíneos para obtener el máximo reconocimiento de la monarquía: la corona.

"Lo que necesitamos, o por lo menos, lo que yo he intentado hacer con el personaje, es una persona que se convierta en un referente de éxito, de que sea alguien a quien no te sientas culpable de fallarle. De ver a un personaje real", insiste Lorente.

Urraca (Alicia Sanz), hija mayor del monarca en turno, heredera del trono y a quien se le niega por ser mujer, será elemento clave de esta aventura.

"Ruy", involuntariamente, se involucra en las maniobras para derribar al Rey Fernando I, considerado el usurpador por excelencia, debido a que llegó por casarse con la Reina Sancha (Elia Galera), quien teóricamente es la verdadera heredera.

"Este personaje ha sido una oportunidad muy importante, un arma de doble filo: siente mucho agradecimiento por el reconocimiento, pero la gente te encasilla en el papel. Al hacer un personaje tan diferente yo lo he abrazado y espero que lo abracen como yo".

Detrás de la batalla

-Jaime Lorente usó varios trajes de al menos 20 kilos cada uno para las escenas de batallas.

-Viajó diariamente de Madrid a Soria, una población a hora y media de la capital, por al menos cuatro meses de rodaje.

-La banda sonora de esta producción corrió a cargo del ganador del Óscar y del Grammy, Gustavo Santaolalla.

-Luis Arranz, creador de la serie, ha estado también detrás del éxito de la serie española "Lalola".

-"El Cid" se grabó a principios del año, pero paró por la pandemia y se retomó entre agosto y septiembre para su conclusión.