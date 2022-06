Cae acosador de Ariana Grande

De acuerdo con información dada a conocer por TMZ, los hechos ocurrieron el pasado domingo, Ariana Grande fue víctima de un acosador, quien vulneró la seguridad de la casa de la cantante en Los Ángeles.

En ese lugar encontraron a Aharon Brown, quien acosa a la artista y la ha abordado en otras ocasiones.

La invasión a la residencia de la cantante se dio en su cumpleaños número 29, por lo que la también actriz tuvo un invitado no deseado en una fecha especial.

Afortunadamente, Ariana no se encontraba en su domicilio cuando sucedió el incidente, debido a esto el sujeto pudo ser detenido, ya que se activaron las alarmas lo que alertó a la policía, según reporta TMZ.

Historial de acoso

Aharon Brown ya es un nombre conocido, pues tiene un largo historial de acoso contra de la cantante. En septiembre del 2021, el hombre apareció en la casa de Grande con un cuchillo de caza mientras gritaba que mataría al personal de seguridad y a la actriz.

En aquella ocasión, Aharon fue arrestado y un juez emitió una orden de restricción que le prohibía acercarse a la intérprete de "Thank you, next", sin embargo, violó éstas órdenes, ya que buscó a la artista y hasta se acercó a ella.

De acuerdo con la información, el acosador tendría que haberse entregado, ayer martes 28, pero decidió viajar a la casa de la artista y la allanó. Brown, además ha cometido otros delitos como robo, acecho, obstrucción, y daño a líneas eléctricas. Actualmente está bajo custodia.