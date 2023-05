Caifanes, hoy en el Teatro del Pueblo

Caifanes se presentará hoy en el escenario del Teatro del Pueblo de la Feria de Santa Rita 2023, después de una prolongada ausencia de no pisar tierra norteña, donde los asistentes podrán disfrutar en vivo y a todo color de esta legendaria agrupación.

“Estamos muy contentos, muy agradecidos y muy agraciados de estar de nueva cuenta en Chihuahua, ya que imagínate que inventas una banda en una azotea en la Ciudad de México, con una guitarra, un teclado y 36 años después es reconocida, sigue tocando y, con todo el apoyo y amor de la gente”

“La verdad es que nos sentimos muy emocionados de compartir de nuevo con nuestro público chihuahuense”, dijo Diego Herrera, músico, productor e integrante de Caifanes, en entrevista para El Diario.

Caifanes, reconocida como una de las agrupaciones más influyentes del rock en español, ha dejado una huella imborrable en la historia de la música latinoamericana. Su estilo característico y sus canciones han conquistado el corazón de sus fans durante su carrera musical, quienes continúan conquistando nuevas generaciones, por lo que Diego respondió a: ¿Cuál ha sido la clave de su éxito?

“No lo sé, (dijo entre risas), pero es algo que no es fácil de identificar. Lo que ha sido una constante es que nos hacemos caso a nosotros mismos. Los principales jueces somos nosotros.

Hacemos muchas veces música para nosotros, sonará egoísta y mala onda, pero es la verdad, no en el sentido de que sea solo para nosotros”.

“Por supuesto que nos encanta compartir con la gente y es una bendición que la gente pueda identificarse y conectar con nuestras rolas, pero no sacamos algo a luz hasta que nos convence realmente y esa ha sido una constante y nos encanta hacer música, además esta es una carrera de resistencia no de velocidad, además donde puedes poner todo tu corazón y alma eso es lo que va a trascender”.

“En su momento, cuando creamos la banda, no nos importaba si pegaba o no pegaba o si la moda era tocar el acordeón, eso nos valía madre absolutamente. No estábamos al tanto y seguimos sin estar al tanto de para donde va la moda, nunca nos ha importado y a lo mejor eso tiene que ver la clave del éxito de Caifanes”, indicó.

Aseguró que las colaboraciones que hoy en día están de moda no es algo que Caifanes busque.

“Me mantengo al margen de todo lo que está sonando ahorita, yo siempre escucho canciones de otras épocas como el jazz, pero nunca hemos sido una banda que busque colaboraciones, bastante trabajo nos cuesta entendernos entre nosotros y congeniar con lo que estamos haciendo como para invitar a una cabeza más a la licuadora”.

Hoy, el público chihuahuense vibrará con los músicos

“Nos gusta tocar, nos encanta conectar con la gente y eso es lo que va a suceder hoy, vamos a pasar por un viaje de música de Caifanes de los diferentes éxitos de la banda, y en cada presentación están sucediendo cosas muy padres en el escenario, y esta no será la excepción, cosas improvisadas con la energía que sentimos en el momento, así que a todos los lectores de El Diario los invito a que en las redes sociales nos digan que quieren escuchar esta noche en el Teatro del Pueblo de la Feria de Santa Rita, tenemos muchas ganas de compartir con nuestra gente de Chihuahua, gracias por prestarnos sus oídos y corazones durante tantos años”, puntualizó.