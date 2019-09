Califican a 'Los Soprano' como la mejor serie del Siglo XXI

Reino Unido.- Los Soprano, serie creada y producida por David Chase y HBO, que se transmitió de 1999 a 2007 y consiguió 21 premios Emmy y cinco Globos de Oro, fue considerada como La Mejor Serie del Siglo XXI.

Fueron seis temporadas y 86 episodios los que marcaron un antes y un después en la historia de la televisión, motivo por el cual el diario británico The Guardian le otorgó el primer lugar en su lista de las 100 mejores series del siglo.

Protagonizada por James Gandolfini, quien hoy hubiera cumplido 58 años (murió el 19 de junio de 2013 de un ataque al corazón), esta producción cuenta la historia de “Tony Soprano”, un jefe de la mafia de Nueva Jersey que trata de encontrar un balance entre su vida familiar y su rol como cabeza de una organización criminal.

The Sopranos aceleró la transformación de la televisión en un medio donde se atesore la inteligencia, la experimentación y la profundidad. Para cualquiera que esté actualmente haciendo televisión, el programa representa algo a lo que aspirar”, publicó el citado medio.

En 2016, la revista Rolling Stone la colocó en la primera posición de su lista Las 100 mejores series de TV de todos los tiempos, en tanto, que en 2009, The Hollywood Reporter la eligió como La mejor serie de los 2000.

En la segunda posición de la lista de The Guardian aparece The Wire (2002-2008), de David Simon; seguida de Mad Men (2007-2015), de Matthew Weiner; y The Thick of It (2005-2012), de Armando Iannucci.

Cierra el Top-5 Breaking Bad (2008-2013) de Vince Gilligan, cuya historia, que siguió al profesor de química “Walter White” (Bryan Cranston) y su exalumno “Jesse Pinkman” (Aaron Paul), continuará en la película El Camino, que se estrenará el 11 de octubre en streaming.

Le siguen en la lista: