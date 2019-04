Califican de falsa acusación contra Depp

El abogado de Johnny Depp desmintió que su cliente intentara que su ex esposa, Amber Heard, fuera incluida en una lista negra para que la despidieran de Aquaman, informó The Blast.



Tras darse a conocer por diversos medios que el artista quiso presionar al ex presidente de Warner Bros, Kevin Tsujihara, para que sacará a la actriz de la cinta, el jurista lo negó y afirmó que esto había sido filtrado para perjudicar a Depp.





"La historia en la que se alega que Johnny Depp intentó poner en lista negra a Amber Heard es un esfuerzo de última hora por parte de los acusados para difamar al Sr. Depp a través de medios y evidencias sin pruebas.



"Es simplemente la última afirmación falsa, inyectada anónimamente en los medios de comunicación por los demandados", sostuvo el abogado.



Depp se encuentra en una batalla legal en contra de su ex abogado ,Jake Bloom, quien trabajó con él durante su separación con Heard, así como con a la firma de abogados, Bloom Hergott.



El artista interpuso la demanda por 60 millones de dólares contra los juristas por incumplir su deber legal con él.