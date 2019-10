Cambia Yordi de dinámica

Ciudad de México.- Yordi Rosado le cambia la dinámica, la tónica y los temas a sus libros y ahora se enfoca en experiencias más personales, y motivacionales, con ¡Sin Pretextos! Cambia el Pero por el Puedo, como lo que aprendió de lidiar con el alcoholismo de su padre.

El conductor de Yordi en EXA anunciará este martes durante su emisión radiofónica algunos pormenores de la publicación que saldrá a la venta el próximo 11 de noviembre, y en entrevista exclusiva habló de algunos pasajes.

"No es un libro de resiliencia, de lamentos o de anécdotas personales sobre situaciones, sino de empoderamiento, de aliciente, de decirle a la gente que podemos salir adelante y que nosotros mismos podemos cambiar todo para no quedarnos en el abismo.

"Antes me había enfocado en temas para adolescentes, antes había pensado en una perspectiva distinta para chavitos, y ahora que lo veo así, pienso que era necesario hablar de estos temas para adultos, de que no importa la situación económica o el estrato social, a veces nos sentimos muy mal", indicó Rosado.

En este libro el autor de Quiúbole Con... aborda por primera vez, en público, el desencanto que experimentó cuando tuvo que aceptar el alcoholismo de su padre y cómo, por todos los medios, intentó junto con su hermana que mejorara sin necesidad de ayuda.

Cuando se percató que tenían que llamar a especialistas para internarlo en un hospital psiquiátrico, el ex conductor de Otro Rollo lamentó la situación y lo enfrentó.

"De alguna manera salimos adelante de toda esta situación. Me acuerdo que cuando me propusieron lo del hospital psiquiátrico yo dije: 'Me muero si mi papá llega a un manicomio'. ¿Y sabes qué?, sólo hay un problema con el que te mueres y es cuando te mueres. Ningún otro. La mayoría de los problemas tienen solución y mejoría, y si alguna situación no tiene arreglo, existe una manera de aprender a vivir con ella, de sobrellevarla y de sacar provecho al problema", cuenta Rosado, quien cumplirá 48 años el miércoles, en un fragmento de la introducción del volumen.

Yordi detalla que su padre estuvo cinco meses internado y después de cinco recaídas, y mucho dolor, se rehabilitó y duró once años sin tomar alcohol, hasta que falleció en noviembre del 2016.