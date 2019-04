Camila Cabello, 'Cenicienta' con sabor cubano

Ciudad de México.- Durante sus giras con su entonces banda Fifth Harmony, Camila Cabello se encerraba en los baños de los hoteles, tomaba como base pistas o samples de otras canciones y le daba forma a sus propias versiones musicales. Así fue como surgió en 2016 Cinderella (Cenicienta), tema que toma como base la melodía Dernière Danse de la cantante francesa Indila y que se puede ver como una curiosidad de YouTube.

En Cinderella, Cabello enuncia: “Cenicienta nunca pidió un príncipe, no, ella sólo quería un vestido y si el zapato no encaja, entonces caminaré descalza hacia la luna”.

A tres años de haber grabado ese tema, que habla de una mujer fuerte que no necesita de ningún hombre para ser feliz, la cantante nacida en Cuba fue confirmada por Sony Pictures como la protagonista de una nueva versión de Cenicienta, cinta en la que estará involucrado en la producción el actor y conductor James Corden, mientras que en la dirección estará la productora y escritora Kay

Cannon, quien ha estado detrás de 30 Rock o de la comedia No me las toquen. Cabe destacar que el soundtrack correrá a cargo de Camila Cabello.

La intérprete de Havana, tema que se convirtió en un éxito al acaparar los primeros lugares de popularidad en 2018, no es la única que se ha puesto detrás de este personaje que se vio por primera vez en 1950 gracias a la cinta animada que recibió tres nominaciones a los premios Oscar a Mejor Música, Mejor Canción, por el clásico Bibbidi-Bobbidi-Boo, y a Mejor Sonido.

En esta versión animada de los estudios Disney, la voz de Cenicienta fue puesta por la actriz y también cantante Ilene Woods, quien grabó los temas musicales para el soundtrack de la cinta, tal como sucedió con A Dream Is a Wish Your Heart Makes.

Camila Cabello, de 22 años, será la primera Cenicienta de origen latino y se sumará al trabajo que realizaron otras actrices. Recuérdalas.

DEL CUENTO

El cuento de La Cenicienta contempla a varios autores como el francés Charles Perrault que escribió una versión en 1697, sin embargo, la más popular es la escrita por los hermanos Grimm en 1812.

La adaptación que hizo el estudio Disney en 1950 está más apegada a la versión de Charles Perrault.

Algunos estudiosos refieren que la rivalidad de hermanos tiene su origen en la historia de Caín y Abel, que aparece en La Biblia.

Hay registros de que autores griegos apuntaron la leyenda de Cenicienta de la leyenda egipcia de Ródope (Mejillas rosadas).

Hay una versión china en la que la rival de Cenicienta es su media hermana.

CONÓCELA

Su nombre completo es Karla Camila Cabello Estrabao.

Nació en Cojímar, Cuba, el 3 de marzo de 1997.

Tiene 22 años.

Su padre tiene ascendencia mexicana y su madre ascendencia cubana.

A los cinco años se vino a vivir a la Ciudad de México.

En 2012, viviendo en Estados Unidos, audicionó en el programa The X Factor. Ahí se conformó el grupo Fifth Harmony en 2012 y en 2013 lanzan su primer EP Better Together.

En diciembre de 2016 Camila Cabello inició su carrera como solista.

Cabello tiene 32.6 millones de seguidores en Instagram.

Ha sido imagen de marcas de cosméticos, ropa y calzado.

Habla muy bien español e inglés.