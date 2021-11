Camila Cabello y Shawn Mendes anuncian su separación

Luego de una larga relación amorosa entre el cantante canadiense Shawn Mendes y la intérprete cubano-estadounidense Camila Cabello, ambas estrellas del pop anunciaron en sus redes sociales que la historia de amor había terminado por desconocidas razones, pero dejando en claro que siempre existirá un vínculo entre ellos.

Y es que la expareja decidió poner fin a su relación de común acuerdo y con el mismo comunicado en sus respectivas cuentas de Instagram, en el que escribieron que su amor es más fuerte que nunca y que siempre serán mejores amigos, tal y como comenzó la relación.

Oigan chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor por el otro como humanos es más fuerte que nunca. Iniciamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Les agradecemos el apoyo que nos dieron desde el principio y en el futuro. Camila y Shawn", se lee en las historias de la red social.

Tanto Mendes como Cabello habían dejado de subir contenido en sus cuentas desde el primero de noviembre, durante la celebración del Día de Muertos, cuando la pareja visitó la ciudad mexicana de Oaxaca para turistear en familia y conmemorar a sus seres queridos con las tradiciones mexicanas.

Ambos compartieron una serie de fotografías y un video en el que aparecen con trajes típicos del país, por su parte, el cantante se caracterizó como mariachi y con un traje negro con detalles florales, un moño rojo y maquillaje en el rostro de calavera.

Mientras que Camila lució un traje típico de Oaxaca bastante colorido, con detalles florales y un maquillaje de catrina que acompañó con pedrería. Durante el clip se le veía a los famosos bailando al ritmo de "El Son de la Negra", lo que provocó todo tipo de reacciones en sus fans, quienes dejaron en claro que eran su pareja favorita de todos los tiempos.

Fue durante el verano del 2019 cuando hicieron pública su relación romántica, mismo año en el que lanzaron el tema "Señorita", canción en la que aparecieron juntos en el video musical y en las entregas de premios como los American Music Awards. Sin embargo, los rumores de un posible noviazgo comenzaron desde el 2015 con su colaboración de "I Know what you did last summer".

A unos cuantos minutos de que la noticia se hiciera viral en las plataformas digitales, los usuarios llenaron Twitter de todo tipo de opiniones y expresaron sus reacciones por la triste ruptura.

Incluso hubo internautas que comentaron que dejaron de creer en el amor ahora que Shawn Mendes y Camila Cabello habían terminado, pues ambos lograron posicionarse como la pareja favorita del medio del espectáculo.

Como era de esperarse, los memes también tuvieron lugar entre los tweets, pues algunos fanáticos de los cantantes comentaron que era una de las noticias más desgarradoras que habían recibido y que esperaban que se tratara de una broma.