Camila Sodi frente a sus miedos en 'El exorcismo de Carmen Farías'

Camila Sodi se define como una mujer supersticiosa, y amante de las tradiciones mexicanas como el día de los muertos, “me encanta poner mi altar, recordar a los que ya se fueron y creo en el entorno de la dualidad de las energías” comentó..

Y en la filmación de El exorcismo de Carmen Farías siguió su tradición, “en la filmación llegó un punto en el que alguien me regaló un cuarcito y me dijeron: 'mételo en la bolsa, por si acaso', porque si nos pasaron cosas raras” dijo la actriz en entrevista con El Heraldo de México.

Sodi protagoniza la película de terror, su primera en ese género, “nunca había hecho una película de este tipo y eso fue importante, tenía ganas de hacer algo diferente, así me encontré este guion y fue muy particular porque no había visto un trabajo en el que el 50 por ciento de la película el personaje principal va solo, me pareció muy interesante”.

La actriz de 34 años estrena la cinta El exorcismo de Carmen Farías, en la que experimentó un terror real, “de entrada vivimos durante la filmación en un pueblito minero que estaba lleno de mitos y leyendas escalofriantes, es muy distinta la energía de una ciudad que la de los pueblos, en esta casa se escuchaban ruidos, risitas de niños, nos asustábamos, a alguien le jalaron el pelo o la mano, y creo que es parte de hacer una película de terror”, comentó.

Por su parte, su coprotagonista Juan Pablo Castañeda agregó, “fuimos a filmar a la locación real, y eso está bien interesante, porque son pueblos antiguos que cargan una energía fuerte y densa y es un valor de producción que ya hace a la película mucho más excitante”.

Y agregó, “para mi es vital que haya una diversidad de películas mexicanas en cartelera, nuestro público se lo merece y nuestra industria también es capaz de realizar diferentes proyectos y eso vale mucho la pena. Luego me enteré cómo estaba el equipo, que estaba Camila, que la fotografía corrió a cargo de Carolina Acosta, entonces realmente el equipo y toda la producción de Javi Rubio fue perfecta”.

Sobre el filme

*El filme de terror es dirigido por Rodrigo Fiallega

*La película fue grabada en el pueblo “El Oro”, en el Estado de México

*En el lugar estuvieron durante 6 semanas filmando

*Los productores son: Molo Alcocer Délano, Javier González-Rubio y Enrique Latapí Silva

*93 minutos dura la cinta.