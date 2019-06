Camila, un viaje hacia el interior

Ciudad de México





Para Mario Domm y Pablo Hurtado, su cuarta producción discográfica, Hacia adentro, llega en un momento en el que la paternidad, la madurez, la paz emocional y mental se han hecho presentes en sus vidas dando como resultado un álbum liberador de emociones.

Pasaron cuatro años desde que Camila lanzó Elypse y desde entonces la vida de Hurtado y Domm dio varios giros hasta que llegó el equilibrio que les permitió plasmar, con un nuevo lenguaje, una nueva etapa profesional y personal en su trabajo.









Estoy en un momento muy lindo con mi esposa, con mis hijos, en el pasado no había estado tan equilibrado en mi vida personal y eso se notaba en las canciones. Mi mánager me dice que me vuelva a enojar para que escriba canciones como Mientes (risas), pero de repente digo ‘no’ porque no podía sacrificar mi sistema nervioso otra vez por hacer una canción así; encontré un lenguaje nuevo y una manera nueva de decir las cosas desde el enamoramiento, me siento enamorado en el sentimiento del amor.

Es ahora que con mis hijos y mi mujer puedo escribir canciones como Nueve meses, Hacia adentro —una retrospectiva de lo que pasó con mi vida en el pasado— que lejos de ser un adicto a algo, nunca caí en un problema mayor como pasa a veces cuando una persona está en el ojo de la opinión pública; no estoy en rehabilitación, ni estoy esquizofrénico ni nada, estoy tranquilo, estoy feliz, he plasmado cosas duras de mi pasado y ahora me toca plasmar las más bonitas porque son las que estoy viviendo de verdad”, dijo Domm en entrevista desde Madrid, donde el grupo estuvo de promoción.

En este proceso de redescubrimiento y búsqueda de la paz interior, Domm se acercó a diferentes creencias y religiones buscando las respuestas que necesitaba, fue entonces cuando en ese proceso decidió experimentar el ritual de la Ayahuasca con el cual ayudó a su espíritu a conectarse con él mismo y descubrir que la búsqueda que realizaba no estaba afuera, sino hacia adentro.

Siempre había estado buscando respuestas porque las cosas que me han pasado en la vida han sido maravillosas, pero también un poco rudas y después del segundo disco, Dejarte de amar, me confundí bastante por todo lo que pasó con Camila, me fui a Asia y estuve buscando en el budismo, en las religiones y no encontré nada hasta que un día me di cuenta que viajar a otro continente no me iba a quitar la carga negativa que traía. Fui a Tulum y ahí hice el ritual de la Ayahuasca, que te hace un reset mental, aprendí que no hay diferencias entre las personas y la creatividad se me detonó muy fuerte, se me quitó ese pecho creativo de donde nunca pasé y fue ese ritual, en parte, el que me dio la oportunidad de decir las cosas de otra manera.

Lo hice antes del disco Elypse y en algún momento lo iba a comentar, pero la disquera me pidió que no lo hiciera porque no querían que el público pensara que tu creatividad viene de las drogas... yo dije ‘está bien’, pero ahora me vale madre todo, debo ser honesto con mis pensamientos, soy una persona vulnerable que a veces se siente mal y a veces se siente bien, y no voy a dejar que nadie manipule mi forma de pensar ni mi forma de declarar las cosas”, agregó el compositor.

Si bien Elypse fue un disco completamente radial, Desde adentro es el álbum que le permitirá a Domm y Hurtado aventurarse en un nuevo modelo de distribución y consumo de la música a través de las redes sociales, y aunque en 2015 ya existían, aún no tenían la fuerza que hoy para promocionar los proyectos creativos de los artistas, lo cual se traduce en giras más largas, con mayor alcance y en más cantidad de plazas.

Tenemos muchas ganas de cantar los temas de Desde adentro porque creo que van a conectar con ellos, es un momento diferente de la industria, la radio ya no es tan poderosa como antes y las plataformas han sido ahora las que llevan la batuta de cómo se comparte la música; poco a poco vamos entrando en esa nueva etapa, el último disco fue completamente radial, no había las plataformas que hay ahora.

Estamos estrenándonos en Spotify y iTunes y eso creemos que puede ayudar a que la gira sea más grande de lo que pensamos, queremos visitar muchas partes de Europa a las que no hemos ido, obviamente repetir todo Latinoamérica y ciudades de México que habíamos dejado de lado porque nos empezaron a contratar muchísimo en Estados Unidos —donde hicimos una de las giras más grandes de nuestra carrera con 150 conciertos—, pero quiero volver a tocar en Toluca, en León, en Michoacán, en Chiapas, hay lugares que no son tan grandes, pero que la gente agradece enormemente la música de Camila”, concluyó Domm.