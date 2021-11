Camilo, gran ganador del Latin Grammy

Reforma

Las Vegas.- Camilo fue el máximo ganador de los Latin Grammy al llevarse cuatro premios en diversos géneros musicales el jueves por la noche, pero no logró imponerse en las categorías generales.

El premio a la canción del año fue para el himno cubano "Patria y Vida'', y el álbum del año para Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta por Salsa Swing.

"Una sorpresa, de verdad una gran sorpresa", dijo Blades, quien además de ser la Persona del Año se llevó además el premio al mejor álbum de salsa por Salsa Plus! igualmente con Delgado.

"Yo tengo una situación'', continuó. "He sentido una ambivalencia sobre el premio porque ganarse un premio a expensas de que otros pierdan nunca me ha agradado. Yo no creo que aquí nadie pierde, no es que sea yo mejor que nadie. Así que este premio lo aceptamos a nombre de todos los que están nominados porque aquí en realidad todo mundo gana''

"Patria y Vida'', escrita por Descemer Bueno, El Funky, Gente de Zona, Yadam González, Beatriz Luengo, Maykel Osorbo y Yotuel, también ganó el premio a la mejor canción urbana.

"Gracias a Dios por hacer esto posible, a mi Cuba, pero sobre todo a una persona, amor, amor esto lo empezamos en casa en la cocina y mira dónde estamos ahora. A mi madre que me dijo `hijo, ten el valor de hacer lo que mi generación no hizo''', dijo Yotuel rodeado de sus compañeros al recibir el honor a la canción del año.

"Este Grammy se lo dedico a todas las madres latinas del mundo que luchan por el sueño de cada hijo'', agregó. "¡A mi Cuba libre! ¡Patria y vida!''

En ausencia, Caetano Veloso y Tom Veloso ganaron el premio a la grabación del año por "Tal vez''.

Camilo, que encabezaba la lista de nominados con 10 menciones, se alzó con los premios a mejor canción pop por "Vida de rico'', mejor fusión/interpretación urbana por "Tattoo (remix)'', con Rauw Alejandro; mejor canción tropical por "Dios así lo quiso'', que coescribió para Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra, y mejor álbum vocal pop por Mis manos.

"Quiero dedicarle este premio a Índigo para que cuando nazca se sienta orgulloso, orgullosa o orgullose de su papá'', dijo Camilo usando lenguaje inclusivo en referencia al bebé que espera con su esposa Evaluna Montaner al recibir el último premio. También le agradeció a su país, Colombia, donde dijo que creció expuesto a una gran biodiverisdad que hoy se refleja en su música.

El codiciado premio al mejor artista nuevo fue para Juliana Velásquez. La cantautora colombiana de 23 años, que comenzó su carrera de niña en televisión, debutó oficialmente en la música con "Juliana'' con un estilo ``retro'' que le atribuye a su amor al mariachi y una voz sublime llena de inflexiones y emoción.

"En la punta de la palma vi posar al pajarito que llamabas alhelí / Besito en la frente con sabor a mar, antes de zarpar del muelle de San Luis'', cantó a capela al recibir el premio, parte de la letra de "Joaquín''.

"Es una canción que compuse para un pescador de mi país en Colombia, San Andrés y Providencia, las islas de mi país; un pescador que salió a trabajar y no regresó y este premio es Colombia y son todas las personas que me he topado en el camino y las historias que he podido contar a través de mi música'', expresó con evidente emoción. "¡Colombia, esto es tuyo!''

En su 22 edición, los Latin Grammy volvieron a Las Vegas con el tema "Redescubriendo la vida a través de la música'' tras haberse realizado en Miami sin público y sin premios especiales el año pasado debido a la pandemia.

LISTA COMPLETA DE GANADORES

Álbum del año: "Salswing!'', Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.

Grabación del año: "Tal vez'', Caetano Veloso y Tom Veloso.

Canción del año: "Patria y vida'', Descemer Bueno, El Funky, Gente de Zona, Yadam González, Beatriz Luengo, Maykel Osorbo y Yotuel, compositores (Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky).

Mejor nuevo artista: Juliana Velásquez.

Mejor álbum vocal pop: "Mis manos'', Camilo.

Mejor álbum vocal pop tradicional: "Privé'', Juan Luis Guerra.

Mejor canción pop: "Vida de rico'', Édgar Barrera y Camilo, compositores (Camilo).

Mejor fusión/interpretación urbana: "Tattoo (remix)'', Rauw Alejandro y Camilo.

Mejor interpretación de reggaetón: "Bichota'', Karol G.

Mejor álbum de música urbana: "El último tour del mundo'', Bad Bunny.

Mejor canción de rap/hip hop: "Booker T'', Bad Bunny y Marco Daniel Borrero, compositors (Bad Bunny).

Mejor canción urbana: "Patria y vida'', Descemer Bueno, El Funky, Gente de Zona, Yadam González, Beatriz Luengo, Maykel Osorbo y Yotuel, compositores (Yotuel, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky).

Mejor álbum de rock: "El pozo brillante'', Vicentico.

Mejor canción de rock: "Ahora 1'', Vicentico, compositor (Vicentico).

Mejor álbum de pop/rock: "Origen'', Juanes.

Mejor canción de pop/rock: "Hong Kong'', Alizzz, Andrés Calamaro, Jorge Drexler, Víctor Martínez y C. Tangana, compositores (C. Tangana y Andrés Calamaro).

Mejor álbum de música alternativa: "Calambre'', Nathy Peluso.

Mejor canción alternativa: "Nominao'', Alizzz, Jorge Drexler y C. Tangana, compositores (C. Tangana y Jorge Drexler).

Mejor álbum de salsa: "Salsa Plus!'', Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.

Mejor álbum de cumbia/vallenato: "Las locuras mías'', Silvestre Dangond.

Mejor álbum de merengue y/o bachata: "Es merengue, ¿algún problema?'', Sergio Vargas.

Mejor álbum tropical tradicional: "Cha cha chá: Homenaje a lo tradicional'', Alain Pérez, Issac Delgado y Orquesta Aragón.

Mejor álbum tropical contemporáneo: "Brazil 305'', Gloria Estefan.

Mejor canción tropical: "Dios así lo quiso'', Camilo, David Julca, Jonathan Julca, Yasmil Marrufo y Ricardo Montaner, compositores (Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra).

Mejor álbum cantautor: "Seis'', Mon Laferte.

Mejor álbum de música ranchera/mariachi: ``A mis 80's'', Vicente Fernández.

Mejor álbum de música banda: "Nos divertimos logrando lo imposible'', Grupo Firme.

Mejor álbum de música tejana: "Pa' la pista y pa'l pisto, Vol. 2'', El Plan.

Mejor álbum de música norteña (EMPATE): "Al estilo rancherón'', Los Dos Carnales; y ``Volando alto'', Palomo.

Mejor canción regional mexicana: "Aquí abajo'', Edgar Barrera, René Humberto Lau Ibarra y Christian Nodal, compositores (Christian Nodal).

Mejor álbum instrumental: "Toquinho e Yamandu Costa - Bachianinha (Live at Rio Montreux Jazz Festival)'', Toquinho e Yamandu Costa.

Mejor álbum folklórico: "Ancestras'', Petrona Martínez.

Mejor álbum de tango:"`Tinto Tango Plays Piazzolla'', Tinto Tango.

Mejor álbum de música flamenca: "Un nuevo universo'', Pepe de Lucía.

Mejor álbum de jazz latino/jazz: "Voyager'', Iván Melon Lewis.

Mejor álbum cristiano (en español): "Ya me vi'', Aroddy.

Mejor álbum cristiano (en portugués): "Seguir Teu Coração'', Anderson Freire.

Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa: "Cor'', Anavitória.

Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: "Álbum Rosa'', A Cor Do Som.

Mejor álbum de samba/pagode: "Sempre Se Pode Sonhar'', Paulinho Da Viola.

Mejor álbum de música popular brasileña: "Canções D' Além Mar'', Zeca Baleiro.

Mejor álbum de música sertaneja: "Tempo de Romance'', Chitãozinho e Xororó.

Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa: "Arraiá da Veveta'', Ivete Sangalo.

Mejor canción en lengua portuguesa: "Lisboa'', Ana Caetano y Paulo Novaes, compositores (Anavitória e Lenine).

Mejor álbum de música latina para niños: "Tu Rockcito Filarmónico'', Tu Rockcito y Orquesta Filarmónica de Medellín.

Mejor álbum de música clásica: "Latin American Classics'', Kristhyan Benítez; Jon Feidner, productor.

Mejor obra/composición clásica contemporánea: "Music from Cuba and Spain, Sierra: Sonata para guitarra'', Roberto Sierra, compositor (Manuel Barrueco).

Mejor arreglo: "Ojalá que llueva café (versión privé)'', Juan Luis Guerra, arreglista (Juan Luis Guerra).

Mejor diseño de empaque:"`Colegas'', Ana González, directora de arte (Gilberto Santa Rosa).

Mejor ingeniería de grabación para un álbum: "El madrileño'', Orlando Aispuro Meneses, Daniel Alanís, Alizzz, Rafa Arcaute, Josdán Luis Cohimbra Acosta, Miguel De La Vega, Máximo Espinosa Rosell, Alex Ferrer, Luis Garcié, Billy Garedella, Patrick Liotard, Ed Maverick, Beto Mendonça, Jaime Navarro, Alberto Pérez, Nathan Phillips, Harto Rodríguez y Federico Vindver, ingenieros; Delbert Bowers, Alex Ferrer, Jaycen Joshua, Nineteen85, Lewis Pickett, Alex Psaroudakis y Raül Refree, mezcladores; Chris Athens, ingeniero de masterización (C. Tangana).

Productor del año: Edgar Barrera.

Mejor video musical versión corta: "Un amor eterno'', Marc Anthony.

Mejor video musical versión larga: "Entre mar y palmeras'', Juan Luis Guerra.