Camilo salió enamorado de México tras concierto

CDMX.- La cita originalmente era en junio, pero anoche ni el Coronavirus, ni las fuertes lluvias que azotaron el norte de la capital se interpusieron entre Camilo y su público mexicano.

A un día del estreno de su nuevo disco, De Adentro Pa Fuera, el cantante colombiano ofreció un concierto con lleno total en la Arena Ciudad de México, tras cancelarlo a mitad de año por contagiarse de covid.

Acompañado de su banda y tres grandes pantallas, el cantautor apareció en el escenario a las 21:15 horas, descalzo y vestido de blanco, para iniciar su recital con "Kesi" y "Ropa Cara".

"Buenas noches, México. Buenas noches, tribu. Bienvenidos a un lugar donde se celebra", dijo para deleitar a los presentes con "Favorito", mientras tocaba el ukelele.

El escenario se iluminó de verde, blanco y rojo en el centro para que Camilo interpretara "Pesadilla".

"Estábamos dispuestos a hacer este concierto hace varios meses, tuvimos que mover ese concierto, pero ya pudimos sacar el álbum y es el primer concierto con ese álbum fuera.

"La Ciudad de México es un segundo hogar para mí. Ya no me siento extranjero, porque la identidad de ustedes ha sido mía desde muy chiquito. La canción hablaba de un sueño que se hizo realidad", aseguró el cantante de Medellín, de 28 años, a su público mientras se sentaba en el piso para cantar "Tuyo Y Mío".

Camilo pidió a los presentes prender la linterna de sus celulares para iluminar el recinto; acomodado enfrente de un teclado, tocó "Manos De Tijera".

Su esposa, la cantante Evaluna, apareció en el entarimado para acompañarlo con "Por Primera Vez" y "Machu Picchu". La hija de Ricardo Montaner y su esposo bailaron y cantaron tomados de la mano e incluso compartieron un par de besos.

"No Te Vayas", "Millones" y "Tattoo" se contaron entre las canciones más coreadas por los asistentes, mientras que los temas "TuTu" Y "Bebé" los puso a bailar.

Los gritos de euforia inundaron el inmueble cuando sonaron los primeros acordes de "Vida De Rico". La canción hizo que Camilo sacara sus mejores pasos y se luciera bailando por todo el escenario.

"Me dijeron que el día que México me abriera las puertas me cambiaría la vida, y así fue", dijo emocionado hasta las lágrimas para interpretar "De Adentro Pa Fuera".