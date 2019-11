Cancela Ariana Grande show por salud

Ciudad de México.- La cantante y actriz estadounidense Ariana Grande canceló el concierto que ofrecería en el Rupp Arena de Lexington, Kentucky, debido a varios problemas de salud.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, la artista dijo que se siente devastada y triste por no poder cumplir con la presentación que tenía prevista como parte de su gira Sweetener World Tour.

La intérprete de "7 Rings" detalló que presenta dificultad para respirar y hablar, así como un fuerte dolor de cabeza y garganta, por lo que no se encontraba bien para el show en Kentucky.

En el mensaje aprovechó para agradecer las muestras de cariño que sus fans le han enviado desde que anunció que enfrenta esta enfermedad, de la cuan aún no han podido descubrir la causa ni como erradicarla.

Este sábado, Grande dio a conocer a sus seguidores que ha estado enferma desde el último show que ofreció en Londres el mes pasado

"No sé cómo es posible, pero todavía me duele mucho la garganta y la cabeza. Tengo mucho dolor y me es muy difícil respirar durante el espectáculo.

"Realmente no sé qué está pasando con mi cuerpo en estos momentos y necesito descubrir qué tengo. Estoy viendo a mi médico y tratando de mejorar", escribió la cantante en sus historias de Instagram.

Grande subió varios videos a la red social explicando a detalle su estado de salud.

"He estado tosiendo mucho y tengo una especie de sinusitis muy grave y loca. La he tenido desde hace ya muchos días y no se me quita.

"No he podido mejorar y durante mi último espectáculo me empecé a marear y mi cabeza comenzó a darme vueltas. Mis glándulas me dolían mucho y lo peor es que no sé qué me pasa", compartió.

Los próximos conciertos de su gira son el 19 de noviembre en Atlanta, Georgia; 22 de noviembre en Raleigh, Carolina del Norte; el 24 de noviembre en Tampa, Florida, y el 27 de noviembre en Miami.