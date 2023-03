Cancela Billie Eilish concierto en Foro Sol; canta acústico

Billie Eilish salió al escenario del Foro Sol a anunciar que por las fuertes lluvias su concierto se cancelaría. Sin embargo, agradeció a sus fans con canciones acústicas, la primera de ellas "Ocean Eyes".

Aunque ya se obtuvo una respuesta, tanto como los organizadores del evento y la misma Eilish tardaron en avisar si el evento seguía en pie o se cancelaría, lo que causó disgusto en sus fanáticos, pues muchos estuvieron a las afueras del recinto desde las 13 horas para disfrutar del concierto.

"Nos salimos porque estaba lloviendo súper feo y nunca dijeron que lo iban a cancelar, o hasta ahorita no han dicho nada. Se me hace injusto porque toda la gente se está regresando y no dicen absolutamente nada.

"(Me salí) Porque está horrible, empezó a granizar. Yo personalmente ya no aguanté y saliendo vimos a tres desmayados. El equipo de Billie nunca salió a pronunciarse al respecto, nos quedamos hora y media afuera esperando a que dijeran algo y no dijeron nada", declararon unas asistentes que optaron por irse del Foro Sol ante la incertidumbre.

La intérprete de "Bored" empezaría su concierto de la gira Happier Than Ever a las 20:30 horas, el cual se estaba considerando como el mayor show en solitario de su vida. Su talonero, Omar Apolo, tampoco salió al escenario.