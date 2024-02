Cancela Nick Carter concierto en MTY por motivos de salud

Monterrey, México.- Vestidas y alborotadas, pero también molestas y decepcionadas, están las fans regias y foráneas de Nick Carter quienes llegaron al Auditorio Pabellón M para disfrutar del concierto del cantante y se enteraron que fue cancelado a última hora.

La razón oficial de dicha cancelación, según la empresa organizadora del evento masivo, fueron cuestiones de salud, esto de acuerdo a un comunicado que hizo oficial la noticia cerca de las 20:00 horas.

Sin embargo, Nick sí llegó esta tarde a Monterrey dispuesto a ofrecer su concierto como parte de su Who I Am Tour 2024.

De acuerdo a videos de su llegada, se le vio sonriente al arribar en vuelo comercial al Aeropuerto Internacional Monterrey.

Las fans que ya sabían que su ídolo había llegado a la Ciudad llegaron al Auditorio para asistir primero a un meet and greet, una convivencia para la cual pagaron un cobro extra además del boleto de acceso al show, pero al llegar al recinto se enteraron de que no habría evento y mucho menos convivencia.

"Me siento frustrada porque viajé desde Guadalajara para venir a verlo. Sé que no es problema del artista, me imagino que es de la producción, de quien lo haya traído. Más que nada la forma en que nos avisaron es muy molesto, porque no tuvieron tacto para decirlo.

"Sólo nos comentaron que se cancela porque el artista estaba enfermo, cuando sabemos que el artista no cancela por enfermedad, cuando mucho lo hubiera pospuesto, por eso es molestia más que nada (el sentir)", expresó la tapatía Liliana Rodríguez.

En las regias había decepción, pues el encuentro con Nick lo venían acariciando desde noviembre pasado.

"Me siento triste, sí estoy decepcionada, la verdad, por el boleto, por el meet and greet, y pues son 7 mil pesos", indicó Paty de la Fuente.

"Yo sí me produje un poco más para mi foto con él", agregó la chica, quien llegó con un vestido rosa brillante de lentejuela y estola de peluche.

En el acceso al auditorio, una fuente señaló que una persona de la producción de Nick salió a informar a las fans que las actividades con el artista se habían cancelado por cuestiones de salud.