Cancela Peso Pluma concierto en Tijuana tras amenazas

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, canceló este miércoles su presentación para el 14 de octubre en el Estadio Caliente de Tijuana, tras las amenazas recibidas supuestamente del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La Alcaldesa Montserrat Caballero y la Gobernadora Marina del Pilar Ávila, indicaron que desconocían la razón de la decisión.

En su página oficial, Doble P, indicó que evitaron la presentación por la seguridad del equipo y de los fans del artista.

"Nuestro objetivo es proteger a los fans y al equipo, por la seguridad de todos los involucrados, cancelaremos nuestro show en Tijuana. Muchas gracias a todos nuestros fans por entender. Los amamos. La Doble P", indica el breve comunicado en una historia de Instagram.

Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija tenía un lleno casi total en el concierto para Tijuana.

Al menos tres narcomantas fueron directas: "Esto va para ti Peso Pluma, abstente de presentarte el día 14 de octubre porque será tu última presentación (). Att CJNG".

En tanto, esta mañana, la Alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, indicó que desconocía las razones de la cancelación, y agregó que fue una decisión del equipo de Peso Pluma.

"Acaban de anunciar por redes sociales del cantante, que ya no vienen, desconocemos la razón, no me atrevería a decir una u otra razón, solo ellos sabrán sus datos", comentó en una conferencia en sus redes sociales.

Ante el comunicado de la empresa musical, la Munícipe indicó que una mejor forma de proteger a los fans de Peso Pluma sería no cantar letras de apología del delito.

"Una manera de protegerlos (a sus fans) es no cantar esas canciones que hacen apología del delito, en mi humilde opinión", mencionó.

"Pero esa es mi opinión, y sugiero a los papás estar atentos a qué escuchan nuestros jóvenes", dijo.

Caballero expresó que hace falta una reflexión en los sectores de Gobierno y familiares y hacer un trabajo más profundo.

"Si (los jóvenes) escuchan esta música no regañarlos, yo haría mejor un llamado a pensar entre maestros, autoridades y familias por qué se sienten identificados los jóvenes, no basta apagar la música o cancelar los conciertos si ellos se sienten identificados, hay que hacer un trabajo más profundo", subrayó.

"Las personas más grandes decimos qué música tan terrible escuchan nuestros hijos, bueno, pero qué opciones les damos y por qué tratan de imitar estas letras y por qué los cantantes se van por estos géneros tan dañinos para la sociedad", agregó.

Por su parte, la Gobernadora defendió que las condiciones de seguridad están dadas en el Estado.

"Es un tema de orden municipal", justificó.

"En Baja California seguimos garantizando la seguridad en los eventos públicos, en los conciertos, para todos los que vengan a ofrecerlos, el viernes hubo más de 50 mil personas reunidas en Mexicali".