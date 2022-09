Cancelan espectáculo de Roger Waters en Polonia

Reforma

Ciudad de México.- Uno de los principales recintos musicales de Polonia canceló un concierto de Roger Waters, luego de que el músico afirmara que Ucrania debe buscar la paz con Rusia.

La promotora Live Nation Polska y el recinto, Tauron Arena Kraków, publicaron un breve comunicado sobre la cancelación del show, que originalmente estaba previsto para el próximo año. No especificaron el motivo.

Pero el anuncio se produjo después de un intercambio en redes sociales entre Roger Waters, de 79 años, y Olena Zelenska, esposa del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

El 5 de septiembre, Roger Waters publicó en Facebook una carta abierta a Zelenska en la que lamentaba las muertes de ucranianos y rusos en la guerra. El cofundador de Pink Floyd también afirmaba que la mejor manera de evitar más fallecimientos era que Occidente dejara de suministrar armas al bando ucraniano.

Zelenska contestó en Twitter al día siguiente. Etiquetó al músico en una publicación en la que defendía el esfuerzo bélico del país, además de indicar que Rusia ha destruido ciudades y matado a civiles.

"Si nos rendimos, mañana no existiremos. Si Rusia se rinde, la guerra terminará", escribió ella.

Crea Roger Waters polémica online

La semana siguiente, Roger Waters respondió en un mensaje de Facebook, en el que argumentaba que a Ucrania le convenía buscar la paz con Rusia. El británico dijo que la guerra estaba siendo alentada por Washington para debilitar a Moscú y que la situación corría el riesgo de escalar hasta un conflicto nuclear.

"Me huele a injerencia de Washington", afirmó Roger Waters.

El gobierno de Polonia es uno de los defensores más cercanos de Zelensky. El país ha recibido a millones de refugiados ucranianos desde que comenzó la invasión rusa en febrero.

En Polonia, el intercambio de mensajes entre Waters y Zelenska provocó fuertes críticas hacia el músico. Además, Lukasz Wantuch, un político de Cracovia, pidió que este fuera declarado persona non grata.

Muchos famosos evitan hacer declaraciones sobre política que se aparten del consenso general. Sin embargo, Roger Waters ha hecho de sus opiniones políticas, y de su oposición a lo que considera guerras innecesarias, una parte central de su personalidad.

Con frecuencia es crítico de la política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente y de los medios de comunicación occidentales, que, según él, suelen distorsionan los hechos.

En marzo, Roger Waters dijo que la guerra en Ucrania era un error criminal y el "acto de un gángster" -una aparente referencia al presidente ruso Vladimir Putin- y pidió un alto el fuego inmediato.

Ayer, el sitio web de la gira This Is Not A Drill de Waters enumeraba 40 conciertos en ciudades europeas y americanas de aquí a junio, pero sin ninguna fecha en Polonia.

Acusa Roger Waters censura

En un mensaje de Facebook, Roger Waters dijo que el político Lukasz Wantuch intenta silenciarlo al impulsar la cancelación de su espectáculo.

"(Si consigue su objetivo), lamentablemente, negará a los habitantes de Cracovia la oportunidad de ver mi actual show, This Is Not A Drill, que es una importante adición al cuerpo de trabajo que he construido por toda una vida. Su censura draconiana de mi obra les negará la oportunidad de decidir por sí mismos", afirmó Roger Waters.

El músico presentará su actual gira el 14 y 15 de octubre en el Palacio de los Deportes de la CDMX.