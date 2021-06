Cannes con sabor a México

Reforma

Cannes.- La próxima edición de Cannes es histórica para México, pues por primera vez un productor del País concursa con tres filmes en la selección oficial por la Palma de Oro.

Este jueves se revelaron los títulos que integran el encuentro fílmico y el nombre de Julio Chavezmontes está en tres largometrajes: Annette, dirigida por Leos Carax; Memoria, de Apichatpong Weerasethakul; y Bergman Island, de Mia Hansen-Løve.

"Es una emoción indescriptible, estar presente en el festival es un honor, ser la película de apertura lo es aún más y de repente tener presencia en la competencia con otros dos títulos es un sueño", compartió Chavezmontes en entrevista telefónica.

Para el director general de la distribuidora Piano, cumplir este sueño es más especial debido a las historias.

"Es difícil hablar de género porque son propuestas de autor muy originales, no están tan ligadas a códigos de los géneros, aunque son muy distintas entre sí.

"Anette es un musical, Bergman un drama y a Memoria ni siquiera quiero asignarle un género porque creo que es muy sorprendente y lo mejor es que el público la descubra", detalló.

Desde abril se anunció que Anette será el filme inaugural, pero el productor destaca que no es usual saber con tanta antelación si una película formará parte del festival, algo que vivió con los otros dos títulos.

El mexicano ya había asistido a Cannes en 2018 con Un Cuchillo en el Corazón (Un Couteau Dans le Cur), pero valora que en esta ocasión los tres filmes que lo involucraron son ejemplos de multiculturalidad.

"En todos los casos todo el mundo trabajó fuera de su país de origen y no en su lengua materna. Cada una tiene una visión muy personal de sus autores, muy arriesgada que nos presenta ideas frescas y nuevas de lo que puede ser el cine.

"Sobre todo nos hablan de la humanidad en común que rebasa fronteras. Es uno de los efectos más poderosos del cine. Guillermo del Toro hablaba del cine como una especie de esperanto y concuerdo con eso, estas películas lo simbolizan muy bien", aseguró.

Memoria incluyó a mexicanos, colombianos, tailandeses. Los diálogos son en inglés y en español filmados por un tailandés que trabajó fuera de su país por primera vez.

Anette, protagonizada por Adam Driver y Marion Cotillard, se rodó en México, Alemania, Bélgica, Los Ángeles, con un director francés que hace película en inglés; mientras Bergman es de una francesa que trabajó en Suecia.

El mexicano, premiado por el guión de Tiempo Compartido en Sundance en 2018, no piensa en premios, que ya serían un pilón, pues su ilusión más grande es compartir sus trabajos en la gran pantalla tras la pandemia de Covid-19.

"Lo que más me emociona es compartir estas películas con un público en sala de cine. Después de un año tan doloroso, regresar al lugar donde todos podemos soñar en conjunto es muy emotivo. Es lo más destacable de lo que se viene para mí".

Cannes recibirá otros dos títulos con coproducción mexicana en su sección Una Cierta Mirada: Noche de Fuego, primera ficción de Tatiana Huezo (Tempestad) y producida por Nicolás Celis (Roma); y La Civil, producida por Michel Franco y Eréndira Núñez.

Como uno de los escenarios más prominentes del cine en el mundo, el festival anual en la Riviera Francesa espera tener un regreso a lo grande del 6 al 17 de julio.

El público deberá llevar cubrebocas dentro de los cines y deberán mostrar que están completamente vacunados o tuvieron una prueba negativa reciente de Covid-19.

En la lucha:

El Festival de Cine de Cannes develó este jueves su selección oficial por la Palma de Oro:

Annette, Leox Carax

La Crónica Francesa, Wes Anderson

Red Rocket, Sean Baker

Benedetta, Paul Verhoeven

Flag Day, Sean Penn

Tout s'est bien passé, François Ozon

Tre piani, Nanni Moretti

Un Héroe, Asghar Farhadi

La Fiebre de Petrov, Kirill Serebrennikov

Titane, Julia Ducournau.

Haut et fort, Nabil Ayouch

Bergman Island, Mia Hansen-Love

Drive my Car, Ryusuke Hamaguchi

The Story of my Wife, Ildikó Enyedi

Ahed's Knee, Nadav Lapid

Compartment N. 6, Juho Kuosmanen

The Worst Person in the World, Joachim Trier

La Fracture, Catherine Corsini

Les Intranquilles, Joachim Lafosse

Les Olympiades, Jacques Audiard

Lingui, Mahamat-Saleh Haroun

Nitram, Justin Kurzel

France, francés Bruno Dumont