Cantante Arcángel es hospitalizado por preinfarto

Miami (AP) — El cantante urbano Arcángel agradeció el lunes a sus fanáticos que estén rezando por él mientras permanece hospitalizado por síntomas de pre-infarto.



“Aprecio mucho todo el amor que me envían y lo mucho que se han preocupado por mí”, expresó el músico neoyorquino de 33 años en un comunicado de prensa emitido por sus publicistas en un correo electrónico. “Pronto me sentiré mucho mejor y podré volver a entregarles tolo lo mejor de mí y de mi música”, agregó.



Arcángel estaba trasladándose en automóvil por carretera desde Miami hacia Orlando, en el centro de Florida, cuando comenzó a sentir síntomas de preinfarto, de acuerdo con el comunicado. El cantautor y actor de origen dominicano y criado en Puerto Rico fue trasladado al hospital más cercano, donde permanece estabilizado, se indicó.



La breve misiva no aclara cuáles fueron los síntomas, cuántos días permanecerá internado, ni el nombre del centro médico.



Arcángel, cuyo verdadero nombre Austin Agustín Santos, ha trabajado con artistas como Farruko, J Balvin, Don Omar y Nicky Jam, entre otros. Su éxito más reciente es “Te esperaré”.