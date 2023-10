Cantará Mon Laferte en Bellas Artes

La cantante chileno-mexicana Mon Laferte llegará al Palacio de Bellas Artes en compañía de la agrupación Mujeres del Viento Florido a mediados de diciembre, informó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

La intérprete de "Tu Falta de Querer" se presentará específicamente el 9 de diciembre y agradeció el poder estar en este recinto histórico, donde artistas del calibre de Juan Gabriel y Chavela Vargas también ofrecieron recitales.

"En el recinto cultural más importante de mi amado México, ahí estaré cantando con @vientoflorido he pasado cientos de horas viendo videos de Juan Gabriel y Chavela en este lugar maravilloso, no se imaginan lo que siento en este momento, estoy muy emocionada, me cuesta aguantarme las lágrimas de la felicidad.

Gracias maestra Leticia por crear Viento Florido, gracias por crear una Banda de mujeres, gracias por cambiar el mundo, gracias por enseñarnos y permitirnos avanzar como sociedad, amo este México en donde caben muchos Méxicos, gracias Viento Florido por permitirme llegar a Bellas Artes a su lado", escribió en sus redes sociales.

Mujeres del Viento Florido es una agrupación de Oaxaca de la región de Santa María Tlahuitoltepec que está conformada por 58 instrumentistas.

Los boletos para el concierto estarán a la venta a partir del miércoles 25 de octubre de 2023 en las taquillas del Palacio de Bellas Artes y en el Sistema Ticketmaster, de acuerdo con un comunicado emitido por el INBAL.