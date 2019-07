Captan a Selena Gómez en Punta Mita, Nayarit

Ciudad de México.- La actriz y cantante Selena Gómez fue captada paseando en Punta Mita, Nayarit.

Una cuenta de fans de la artista compartió fotografías en las que Selena porta una playera blanca adornada con la bandera que representa al movimiento gay, supuestamente tomadas en la comunidad nayarita.

Agencia Reforma

Por su parte, @SELENAT0RSARMY subió un video en el que una fan se encontró con la cantante de temas como "I Can't Get Enough" en el aeropuerto de Puerto Vallarta, este domingo.

La intérprete, quien participa en la película The Dead Don't Die, de Jim Jarmusch, no ha confirmado en sus redes oficiales su viaje a playas mexicanas.





Fuente: www.elimparcial.com