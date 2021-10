Cara Delevingne revela detalles sobre su sexualidad

Reforma

Ciudad de México.- La modelo Cara Delevingne hizo detalladas declaraciones sobre su sexualidad, durante su participación en el especial Lady Parts de la página Ellentube de Ellen Degeneres.

"No perdí mi virginidad hasta los 18 años. No tuve confianza en el sexo hasta mucho más tarde, pero durante mucho tiempo tampoco me atreví a pedir lo que quería", reveló Cara.

Lady Parts es un especial de Ellentube presentado por la actriz Sarah Hyland y la doctora Sherry Ross, y en el que las invitadas hablan de sexualidad.

En el episodio, que pronto estrenará en el sitio web y donde también estuvo la comediante Whitney Cummings, la modelo también dijo que a ella no le gusta hacer ruidos cuando está en la cama.

"Es mucho más interesante si tienes un orgasmo y no lo tienes ... recuerdo haber estado condicionada a pensar, 'Este es el ruido que hace la gente'".

"Y recuerdo que dejé de hacer ruido o traté de dejar de intentarlo, y es súper hot cuando no intentas hacer ningún ruido lo sientes mucho más. Es como," ¡guau! ", Detalló.

Cara, de 29 años, siempre ha sido muy abierta sobre su sexualidad y ha dicho que se ha llegado a identificar como bisexual, pansexual, gay, etc., pero ha tenido relaciones estables con otras famosas como la cantante St. Vincent, y la actriz Ashley Benson .