Carlos III y Catalina, acusados de racismo contra Markle

Agencia Reforma

Londres.- El presentador Piers Morgan reveló los nombres de los dos miembros de la realeza involucrados en hacer comentarios racistas hacia Meghan Markle y su hijo, Archie.

Durante su programa, Morgan afirmó que en la traducción holandesa del libro "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival" se nombra al Rey Carlos III y Catalina Middleton como los responsables de los comentarios sobre la piel del hijo de los Duques de Susssex.

"Los miembros de la realeza nombrados en este libro son el Rey Carlos III y Catalina, Princesa de Gales. No creo que ningún miembro de la familia real haya hecho ningún comentario racista , y hasta que no haya evidencia real de esos comentarios, nunca lo creeré", dijo Morgan.

El libro escrito por el periodista Omid Scobie fue retirado de las tiendas de Países Bajos, el martes, luego que presuntamente notaron un error en la traducción.

El Palacio de Buckingham compartió que se están analizando medidas para tratar la supuesta difamación del libro escrito por Omid Scobie, según The Hollywood Reporter.

Un portavoz del Palacio de Buckingham explicó que se están "explorando todas las opciones" para tratar la supuesta difamación, vista por lectores en la versión holandesa.