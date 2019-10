Carlos Rivera se reportó listo para la nueva temporada de “La Voz Kids”

Llegar a la cima de una carrera como cantante puede ser desafiante, mucho más para alguien que apenas está encontrando su camino, poca gente lo sabe mejor que el cantante Carlos Rivera, quien salió del programa de TV Azteca “La Academia”.

Aunque Rivera ganó el primer lugar de este reality en 2004, su carrera no despegó hasta algunos años después, lo que hizo de su viaje uno largo. Y a pesar de argumentar que no cambiaría nada al respecto, el cantante dijo que si los concursante necesitan ayuda con sus carreras, él estará ahí para ofrecer una mano.

“El trabajo está en uno en lo que haces después del programa, de hecho mi caso particular no fue que yo tuve éxito inmediato, me tocó muchísimos años después. Cada quien tiene su camino y yo creo que lo importante es que cada uno sepa encontrarlo. Obviamente nos encantaría poder ayudar a alguno de estos niños, si nosotros tenemos la oportunidad de apoyarlos y de encauzarlos para que puedan hacer su propia carrera. Al menos en mi caso está puesto con algunos de los participantes que estuvieron en la voz conmigo, he tenido oportunidad de también ponerles a lo mejor un escenario, que abran alguno de mis Auditorios o algún concierto en alguna parte de la República. Como con la ganadora, Cristina en España, fue una de mis invitadas en Madrid”, explicó Rivera.

El también compositor habló del talento que el público verá en el show y recalcó que los pequeños participantes saben que su apoyo estará disponible.

Lucero, Miguel Ángel Fox, Olivia Peralta y Carlos Rivera (Foto: Infobae México)

“Al final nosotros como decimos, la carrera es difícil de por sí. A todos nos ha costado mucho, sin embargo, también lo que se pueda hacer por apoyarlos. En este caso en los niños hay un talento enorme y saben ellos que si podemos hacer algo, pues obviamente lo vamos a hacer”, expresó.

La coach Lucero regresó a la franquicia después de ocho años, pues ella estuvo en la primera temporada en “La Voz… México”, y bromeó acerca de todos los chances que tendrá Rivera de poder ayudar a los niños.

“Carlos podría invitar a los niños a que salieran de su equipo, porque diario tiene show y diarios tiene sold out, ahí ya puede invitar a todos como siempre”, dijo entre risas.

Aunque el reality pretende enternecer los corazones de todos, Lucero admitió que hubo momentos muy difíciles en los que de verdad no le agradaba su trabajo.

“Es lo peor, la parte de decirle a uno de los participantes, niños o niñas ‘ya no vas a estar en la competencia’, es lo peor. A mi realmente me hacía sentir muy mal. De verdad sufrimos mucho y entre nosotros nos preguntábamos qué hacer. Les explicábamos que ese era el formato, no te podías quedar con todos, realmente no se puede. La mayoría de ellos lo entendía muy bien, pero obviamente les quedaba la carita de ‘ya se acabó’. Esa es la parte que no me gustaba del programa”, aseguró “la novia de América”.

Y aunque aseguró que hubo partes en las que se unieron por los momentos que compartieron, al final era como decir adiós a un miembro que se convirtió en parte de la familia.

“La otra parte super linda es cuando te emocionas con ellos y te carcajeas sin importar la postura y las arrugas. Lo más difícil es decir ‘no, ya no sigues en la competencia, ya no vas a ser parte de mi equipo’, a todos los ves como tus familiares, porque son tan chiquitos”, argumentó la cantante.

Lucero también agregó que parte de lo que disfrutó durante el show fue la química que desarrolló con el resto del elenco y que incluso ahora considera a Rivera como un amigo.

“No es fácil encontrar una química con compañeros, colegas y artistas, hay mucha comunicación, porque hacemos lo mismo pero a mi muy pocas veces me ha pasado encontrar una camaradería como la que encuentro con Carlos. Melendi, otro de los coaches tiene un éxito increíble en España, entonces poder tener juntos a los tres de diferentes públicos pues está muy padre tenerlo en la ‘La Voz Kids’, la verdad es que es un lujo tener la amistad con ellos”, finalizó.

La nueva y última temporada de “La Voz Kids” llegará el próximo domingo 20 de octubre y el productor, Miguel Ángel Fox, espera que además de tener una gran adiós a la franquicia, también sea una oportunidad para unir familias.





Fuente: www.infobae.com