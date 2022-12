Carlos Salazar recibe el 2023 lleno de ritmo

Monterrey, México.- Lleno de sueños por cumplir es como arrancará el cantante Carlos Salazar el 2023 que está por llegar.

El artista venezolano planea lanzar una serie de sencillos con sus respectivos videos para cada vez más conectar con el público amante del urbano, pero que él combina con instrumentos orgánicos y sonido tropical como lo hizo en su éxito "Morena".

"Por ahora mi estrategia es sacar una canción cada dos o tres meses, para que sean como 6 canciones al año, porque hoy en día los sencillos están muy de moda, y mi estilo es música urbana, que a mi me gusta combinar con instrumentos orgánicos, la balada y el sonido tropical, una mezcla de merengue con urbano que a todo el mundo le provoca bailar y que lo sentirán en mi próximo sencillo 'Vente Comigo'", adelantó el cantante.

"Y es que no solo quiero lanzar canciones, me gusta relatar mis historias no sólo a través de la música, sino a través de videos musicales que yo mismo hago".

Salazar suena ahora con su sencillo "I'll Be OK", un tema que compuso para su abuelita paterna tras fallecer a principios de año, a quien no pudo ver de nuevo tras él mudarse a los Estados Unidos.

"Con esta canción busco conectar con los cientos de migrantes que se han visto en una situación similar, y decidí lanzarla en estas fechas para recordar a mi abuela y que nos reuníamos en su casa, y me queda ese recuerdo bonito de la familia reunida, y así quiero despedirla, cerrar el año y ese capítulo que he venido superando todo este año", expresó.