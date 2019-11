Carmen Cardenal, norteña de corazón

La cantante y actriz Carmen Cardenal, originaria de Ciudad Delicias, Chihuahua, es reconocida a nivel nacional e internacional como una de las mejores exponentes de la música tradicional mexicana, al distinguirse por su voz alta y cálida y su sensibilidad para interpretar la canción vernácula.

Durante cuatro décadas se ha desempeñado no solo como una cantante, también se ha desarrollado como actriz en varias películas. Lo mismo se hace acompañar del tradicional mariachi que de banda, trío, orquesta o conjunto norteño. Tiene en su haber 19 discos y 23 películas.

En entrevista vía telefónica para El Diario de Chihuahua, la ojiverde platicó sobre todas las satisfacciones que le ha brindado su carrera y de los retos que ha enfrentado: “Me mudé a la Ciudad de México en 1978 para dedicarme al cien por ciento a mi carrera como cantante y buscar las oportunidades, fue cuando tomé la decisión de instalarme por acá. La verdad al principio fue muy difícil, me costó mucho trabajo. Los primeros meses ya me quería regresar, pero sinceramente eran más mis ganas de cristalizar mi sueño de ser cantante, y aparte me ayudó mucho el que tenia familia en México y eso fue muy importante para mí”, dijo.





Ha pisado importantes escenarios de la República Mexicana, entre ellos el Palacio de Bellas Artes; igualmente ha actuado en Estados Unidos, el Caribe, Centro y Sudamérica. Sus primeras actuaciones en la pantalla chica fueron en el programa “Siempre en Domingo”; además, en sus inicios fue convocada para participar en los festivales de cine organizados por Pecime, y estelarizó la película “La Cosecha de Mujeres”, donde participó como actriz y cantante. En esos años el compositor Federico Méndez la bautizó como “Los Ojos Verdes de la Canción Ranchera”. Aseguró que gracias al apoyo de su cuñado Juan de la Cruz Acosta fue que logro cumplir su sueño de ser cantante, pues fue quien la impulsó y apoyó en su carrera.





Se mantiene vigente

La cantante chihuahuense refirió cómo ha logrado mantenerse vigente durante tantos años en el gusto de la gente, lo cual no cualquiera logra: “Me siento realizada en lo que me gusta, pero sí me gustaría el tener más trabajo; lamentablemente la música ranchera no tiene el apoyo y ni la difusión que debería tener para que nos tomen en cuenta para todos los eventos, como festivales que se hacen en todos los estados de la República Mexicana”.

“He tenido la oportunidad de llevar mi música a Centroamérica y pude haber hecho más presencia por allá, pero realmente a mí me gusta siempre estar más en mi país, porque hace mas de 30 años que estuve en Venezuela y en España. Ahí me pedían que me quedara y me ofrecían hasta un programa de televisión y no acepté, porque a mi México no lo cambio por nada. Además fueron muchos factores, ya que hasta la fecha he consolidado una hermosa familia y eso es lo que más valor tiene, y uno de mis grandes éxitos que he logrado ha sido mi familia. Además somos una familia muy musical, ya dos de mis hijos, Sebastiano y Alejandra, han iniciado un camino en la música y mi marido y yo los apoyamos en todo”.





Gran trayectoria como cantante y actriz

Dentro de sus presentaciones en todo lo ancho del territorio nacional en palenques, teatros y auditorios, Carmen ha compartido créditos con figuras consagradas de la canción popular, como: Lola Beltrán, Vicente Fernández, Amalia Mendoza, Juan Gabriel y José José entre otros. En 1984 debutó en teatro con la comedia musical ranchera “El Quelite”, al lado de Manuel Medel y Rosenda Bernal.

En 1991 fue nominada al Ariel como Mejor Actriz por su participación en el largometraje “Tres Veces Mojado”; también en esos años incursionó en la balada con el disco titulado “De distinto Modo”, con acompañamiento de mariachi y orquesta.

“He aprendido mucho dentro de mi trayectoria. En un tiempo estuve conduciendo un programa de radio, el cual aproveché para darle la difusión que sigue haciendo falta hasta el día de hoy a este género tan bonito que es la música vernácula, y es importante para que las nuevas generaciones sepan de todos los compositores, intérpretes que han existido y que existen; nuestra música mexicana tiene mucho que dar”, dijo.





Norteña de Corazón

En el año 2006 produjo “Un Canto a mi tierra”, una evocación musical a su natal Chihuahua, con popurrís alegóricos al Estado Grande y canciones de arraigo popular, así como un tema de su propia autoría dedicado a su coterráneo, el escultor Sebastián, esto con el ánimo de continuar posicionando la música chihuahuense. En 2008 lanzó al mercado su siguiente material sonoro nombrado “Norteña de Corazón”, y en ese año cantó en el Palacio de Bellas Artes en homenaje póstumo al dramaturgo chihuahuense Víctor Hugo Rascón Banda.

“Soy una fiel promotora de mi estado y siempre me gusta estar hablando de mis raíces, siempre tengo presente a mi Chihuahua, un lugar que ha sido semillero de mucho talento en todos los ámbitos y durante mi carrera he podido relacionarme y compartir con muchas las grandes figuras de mi estado como Elsa Aguirre, Lucha Villa, Francisco “El Charro” Avitia y Miguel Aceves Mejía, entre otros. Ha sido bonito compartir con ellos”, comentó.

En 2018 fue galardonada con la presea “Gawi Tó.nara” “Pilares del Mundo” que el Gobierno de Chihuahua otorga a sus coterráneos más destacados en el ámbito cultural, y a finales del mismo año la Universidad Autónoma de Chihuahua, le rindió un homenaje en el Teatro de los Héroes.





Proyectos

Actualmente está por presentar un nuevo disco y realiza presentaciones en diversos puntos de la República Mexicana.

“Estoy a punto de presentar un nuevo disco, ya está listo, ya solo faltan las fotografías que ilustraran. Son doce temas los que contendrá, es un disco de covers de Manzanero con el tema “Te vas para tu casa”, de Salvador Novo “Cuenta Perdida”, así de José Alfredo Jiménez, entre otros compositores. Son temas que no son muy conocidas, estoy muy satisfecha y feliz con esta producción y el darme cuenta que afortunadamente mi voz aun aguanta (dijo entre risas), por supuesto que siempre me cuido”.





