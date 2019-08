¡Carmen Salinas acusa a Enrique Guzmán por amenazarla de muerte!

Ciudad de México.- Recientemente te platicamos que Carmen Salinas se ofreció darle ‘amor de madre’ a Frida Sofía tras sus recientes peleas con su mamá Alejandra Guzmán, lo cual enfureció al rocanrolero y abuelo Enrique Guzmán.

Esa criatura necesita todo el amor del mundo. Hijita, déjame ser aunque sea la mamá de las mentadas. Te quiero mucho, Frida. Ya no te angusties tanto, ya no sufras tanto. Cuentas con el amor de una vieja que perdió un hijo de 37 años por el cáncer. Por favor, hijita, déjame darte todo el cariño, necesitas mucho amor, y si tus padres no te lo dan déjame dártelo yo”, declaró Carmelita.

Frida Sofía, por su parte, se mostró emocionada con el mensaje y le contestó que también quisiera darle ‘amor de hija’.

Como respuesta, el abuelo de la joven cantante señaló que Salinas es una 'pinc** vieja metiche'.

Pero el asunto no quedó ahí, pues ahora resulta que Salinas asegura que Enrique Guzmán la amenazó de muerte.

No puede ser que un señor diga públicamente que él mata y que me va a tocar baile. En el argot de los narcos ‘tocarle baile’ es ‘la voy a matar’. Le hago un llamado al Fiscal General de la República de que tengo amenazas de muerte del señor Enrique Guzmán. ¿Por dar amor merezco morir? Yo creo que no.

Incluso lo hace responsable de todo lo que le pase a ella y su familia. Y aseguró que hace algún tiempo el papá de Enrique Guzmán balaceó la casa del periodista Agustín Salmón.

Él mata. Ayúdenme porque ese señor no juega. Te tengo mucho miedo, tengo miedo que vayas a hacerle daño a mi hijita. Me preocupa mucho mi familia”.

Finalmente, la productora confirmó que ya tuvo contacto con Frida Sofía.