Carmen Salinas está con respiración asistida, informa su nieta

Agencias

Ciudad de México.- Carmen Plascencia, nieta de Carmen Salinas, ofreció unas palabras a los medios de comunicación para informar más sobre el estado de salud de la actriz, quien fue hospitalizada la madrugada de este jueves.

Sí está con respiración asistida, con un ventilador, es la única parte que está asistida, lo demás, como les dije, funciona por sí mismo”

La nieta de la actriz aclaró que su abuela comenzó a sentirse mal de un momento a otro la noche de este miércoles 10 de noviembre y que los médicos le pidieron a los familiares que estén al pendiente.

El diagnóstico es delicado y estamos esperando que progrese”, indicó Carmen Plascencia entre lágrimas.

Por otro lado, comentó que anoche Carmen Salinas se encontraba en su casa, trabajando con muchas ganas y viendo una novela. “De pronto nos llamaron, y que estaba desmayada”, relató.

Por su parte, Gustavo Briones, sobrino y mano derecha de la actriz, pidió a los fans seguir orando por ella.

Estoy devastado. Me han hablado muchos de ustedes y no he podido contestarles a todos, espero que me comprendan y estamos esperando que nos digan los doctores, esperar nada más”

De igual manera, aclaró que no es un coma inducido sino que fue natural.

El siguiente reporte será a las 7 de la noche.