Carmen Salinas, juarense de corazón

/ Carmen y Rubén Salinas llevaban una entrañable relación, ella nunca tuvo distinciones entre sus familiares y hermanos, y aunque no eran hijos de la misma madre, doña Carmen siempre se mantuvo cercana a todos sus hermanos / Ésta es la última foto que Carmen se tomó junto a su hermano Rubén, en enero de este año en el Hospital Siglo XXI, en la Ciudad de México, donde el juarense estuvo ingresado y ella se ocupó de cuidarlo / Rubén Salinas, atendió durante 50 años su negocio en el Mercado Reforma, donde con orgullo presumía a su hermana Carmen, y donde hasta hoy penden algunas fotografías de la artista. En esta imagen, Salinas posa junto a Miguel Ángel Chávez Díaz de León, escritor, quien en un par de ocasiones conversó con él, y de quien hoy recuerda era un hombre bromista, dicharachero y simpático como su hermana Carmen

Como sus personajes fue dicharachera y divertida, una mujer de “neta” que al apagarse cámaras y reflectores supo preservar esa alegría y sencillez, pero siempre a la par de la calidad humana que la distinguió hasta el último aliento.

Tal cual la recuerda su sobrino Rubén Salinas, quien es juarense y dueño de un puesto de aves en el mercado Reforma, herencia de su padre Rubén, uno de los más de seis hermanos de la actriz.

“La veíamos como tres o cuatro veces al año, íbamos a visitarla seguido. Ella era una mujer muy atenta, cariñosa, humanitaria: ‘no paguen hotel hijito, aquí tiene su casa’, nos decía. En una ocasión que me operaron en la Ciudad de México y ella no sólo me tuvo bajo sus cuidados en su casa, también pago mi cirugía”, evoca Salinas con el inevitable quiebre de voz que denota el afecto y la cercanía que tenían.

Para quienes gozaron de su amistad, doña Carmen, “La Corcholata”, fue entrañable. Al igual que el resto de los cientos de simpatizantes de la comediante, Rubén agradece el legado que deja al trascender, pero su tía Carmen será siempre la persona que mantuvo unida a la familia, al centro de todas las actividades que desempeñaba como figura pública.

“La última vez que la vi fue el 5 de octubre pasado –su cumpleaños–, era un día siempre especial, pero esa ocasión se notaba triste su mirada, me dijo que extrañaba mucho a sus hermanos fallecidos”, platica Salinas.

El tío Jorge, el “chino”, la tía María Eugenia –la más cercana a Carmen- y Rubén, padre de Rubén Junior, se contaban entre las pérdidas más importantes de la comediante.

“Mi papá murió el pasado 29 de enero en la Ciudad de México, fue muy triste para ella pero ahora ya están juntos”, menciona Salinas, quien en su negocio conserva varias fotografías de su tía y la última que se tomaron su papá y ella, precisamente en el Hospital Siglo XXI, donde estuvo internado antes de morir.

Sin rodeos, franca y generosa, tan fuerte como vulnerable ante el dolor, empática y comprometida, dispuesta a extender la mano a quien lo necesitara y a ponerse la camiseta con la misma entrega que profirió a sus adoradas Chivas del Guadalajara, así era Carmelita, narra su sobrino.

Una de las anécdotas que Salinas atesora con más cariño es la del auxilio que doña Carmen brindó a Isabel Camacho, matriarca de una familia juarense que perdió su casa en un incendio en diciembre del 2017.

“Vino a presentar ‘Aventurera’ y vio en las noticias que a la señora se le quemó su casa, esa mañana me llamó para que la llevara a comprar despensa, varilla, cemento y materiales para que la señora reconstruyera su casa”, rememora Rubén.

A doña Carmen le gustaba que cada vez que venía a la frontera, sus parientes juarenses fueran a recogerla al aeropuerto y convivir con toda la familia.

“Le gustaba ir a El Paso, recuerdo que la llevé para un día de compras después del día del pavo, y anduvo bien contenta, hacía mucho frío pero ella gustosa de estar entre nosotros. Le gustaba el buen comer, la llevamos a desayunar y a un buffet en El Paso. Antes de irse a la Ciudad de México, estuvo en mi casa y ahí comió en familia”.

“Siempre estuvo en comunicación, mi tía Carmen nunca hizo a nadie menos, para ella todos eran sus hermanos, sus ‘carnales’, por eso enviamos dinero a los primos para que le compren muchas flores, ya que por cuestión de tiempo no podremos acudir al funeral, pero estamos presentes de corazón y con nuestras oraciones por su eterno descanso”, concluye Salinas.

Tras su deceso a los 82 años por un derrame cerebral, la celebre imitadora será recordada por haber interpretado a destacados personajes, pero la huella que deja como amiga, ser humano, es indeleble.