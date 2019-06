Carolina Ross promueve su nuevo sencillo 'Nadie como tú'

La cantante Carolina Ross está promocionando su más reciente sencillo titulado “Nadie como tú”, además de participar en la gira por Estados Unidos “4 Latidos Tour”, al lado de Sin Bandera y Camila. A la par, realiza presentaciones de manera individual.

En entrevista exclusiva para El Diario, la artista refirió sentirse muy contenta por todo lo que está viviendo en su carrera musical.

“Me siento feliz de ser parte de esta gira, además estoy súper agradecida con las dos agrupaciones por haber confiado en mi proyecto para abrir este tour por Estados Unidos. Es algo especial compartir con ellos esta experiencia porque yo los escuchaba a ellos desde que estaba chiquita. La verdad ellos han influido mucho en mi carrera, además que llevaron el pop mexicano a otro nivel y me gustaría algún día dejar una huella similar. En cada concierto les aprendo mucho, además la repuesta del público ha sido muy favorable”, comentó.





De gira con grandes maestros

Tan buena ha sido la aceptación que ha tenido la oriunda de Culiacán, Sinaloa, que ofrecerá algunas presentaciones de manera individual en California el próximo mes. “Mi tour, que se va llamar 'Nunca me sueltes', será en Estados Unidos donde comience y espero traerlo muy pronto para México y llegar hasta Chihuahua”, comentó.

Compartió que ha sido una convivencia muy especial con cada uno de los integrantes de Sin Bandera y Camila, quienes le han brindado algunos consejos para que forje una consolidada carrera musical, por lo que se siente afortunada de todo lo que se encuentra viviendo.

“Además grabé un cover con Noel Schajris, integrante de Sin Bandera, fue algo así informal, para las redes sociales. La canción se llama 'No veo la hora', por lo que estoy muy agradecida con él por brindarme su tiempo y de cantar juntos, además cada uno me han dicho que esta carrera es de mucha perseverancia y paciencia y yo sigo sus consejos y trabajo día a día para forjar una carrera musical como ellos”, afirmó.

El próximo 11 de julio será el día que arranque su tour y la cantante confirmó que ese mismo día se lanza su material discográfico en plataformas digitales que llevará el mismo nombre: “Nunca me sueltes”.





Viral en redes sociales

Los temas “Que bueno que fuiste tú” y “Nadie como tú” rápidamente llegaron a gozar de popularidad, convirtiéndose en un fenómeno viral entre el público de México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

La intérprete se ha posicionado como una de las artistas emergidas de las redes sociales más importantes en la actualidad, ya que recientemente llegó a los dos millones de suscriptores en YouTube y en Facebook cuenta con más de cuatro millones de seguidores, en Instagram más de medio millón y tiene más de novecientos mil reproducciones mensuales en la plataforma Spotify.

El compositor Horacio Palencia le dio el tema “Qué bueno que fuiste tú”, lo cual es algo que significa mucho para la cantante. “Horacio es uno de los compositores del regional mexicano que más admiro y sinceramente no me la creía cuando me dijeron que me había confiado una canción. Fue mi primer sencillo y tuvo muy buena respuesta por parte del público”, dijo.

El tema “Nadie como tú” ha tenido muy buena aceptación, además es algo muy distinto a lo que ha estado haciendo. “Es un tema de género urbano, algo muy divertido. En este tema tuve la colaboración de un amigo mío cubano, la canción me gusta mucho y es de mis favoritas del álbum y estoy feliz porque tiene más de dos millones de views”, comentó.





Sin apoyo de La Voz

En el año 2013 participó y ganó el tercer lugar en el reality show “La Voz México”. Aunque fue una gran experiencia para Carolina, a la vez se sintió muy desanimada después de terminar la edición del programa, ya que fue un golpe grande de no saber cómo continuar su carrera, pues después de su participación no recibió ningún apoyo por parte del programa y sentía que podía perder la fe.

“Nos ha tocado vivir de todo, pero mi mamá siempre ha estado ahí conmigo para apoyarme siempre. Desde que le dije a los seis años que mi sueño era cantar hemos vivido experiencias de todas, buenas y malas”, relató.

Agregó que “realmente lo de La Voz México fue una experiencia muy padre y me fue muy bien, gané el tercer lugar y lo más difícil fue después de salir de este programa, de estar ante los ojos de todo México. Al otro día estás en tu casa sin poder hacer nada. Realmente no sabía ni como seguir creciendo en mi carrera musical. Sinceramente sí fueron años muy difícil del 2013 al 2016. Tratamos de todo mi mamá y yo para estar vigente en las redes sociales, tocando puertas y fue hasta finales del 2016 que mi compañía Cima Music Group dio conmigo gracias a mi canal de YouTube y desde entonces comencé a trabajar con ellos y fue ver todo ya diferente. Seguimos trabajando bastante y espero que a la gente les guste mi proyecto y todo lo que está por venir”.





Mensaje

Carolina Ross desde pequeña descubrió su pasión por la música, por lo que invita a todas las personas que no desistan nunca de sus sueños y sigan su pasión. “Con disciplina y perseverancia se logran las cosas. Aunque parezca un camino difícil. Mientras tú lo creas y lo sueñes, todo es posible”, dijo.

Síguela en:

Facebook: @carolinarossmusic

Instagram: @carolinaross

YouTube: Carolina Ross